В Україні новий рекорд за кількістю зафіксованих випадків COVID-19

В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд з кількості захворілих на добу. Ще 27 осіб померли від ускладнень захворювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на ранок 8 серпня в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків. Загалом проведено 1 154 378 тестування методом ПЛР. Водночас за минулу добу одужали 600 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 10 726 випадків; м. Київ — 9378 випадків; Рівненська область — 6747 випадків; Чернівецька область — 6565 випадків; Закарпатська область — 5697 випадків; Івано-Франківська область — 5552 випадки; Харківська область — 4661 випадок; Волинська область — 4226 випадків; Київська область — 4128 випадків; Одеська область — 4069 випадків; Тернопільська область — 3257 випадків; Вінницька область — 2955 випадків; Житомирська область — 2101 випадок; Дніпропетровська область — 1525 випадків; Хмельницька область — 1323 випадки; Черкаська область — 996 випадків; Донецька область — 965 випадків; Чернігівська область — 991 випадок Запорізька область —919 випадків; Кіровоградська область — 718 випадків; Миколаївська область — 696 випадків; Сумська область — 653 випадки; Полтавська область — 491 випадок; Херсонська область — 259 випадків; Луганська область — 152 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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