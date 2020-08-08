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В Україні новий рекорд за кількістю зафіксованих випадків COVID-19

Ольга Денисяка

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В Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд з кількості захворілих на добу. Ще 27 осіб померли від ускладнень захворювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Станом на ранок 8 серпня в Україні 79 750 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків. Загалом проведено 1 154 378 тестування методом ПЛР. Водночас за минулу добу одужали 600 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  1. Львівська область — 10 726 випадків;
  2. м. Київ — 9378 випадків;
  3. Рівненська область — 6747 випадків;
  4. Чернівецька область — 6565 випадків;
  5. Закарпатська область — 5697 випадків;
  6. Івано-Франківська область — 5552 випадки;
  7. Харківська область — 4661 випадок;
  8. Волинська область — 4226 випадків;
  9. Київська область — 4128 випадків;
  10. Одеська область — 4069 випадків;
  11. Тернопільська область — 3257 випадків;
  12. Вінницька область — 2955 випадків;
  13. Житомирська область —  2101 випадок;
  14. Дніпропетровська область —  1525 випадків;
  15. Хмельницька область — 1323 випадки;
  16. Черкаська область — 996 випадків;
  17. Донецька область — 965 випадків;
  18. Чернігівська область — 991 випадок
  19. Запорізька область —919 випадків;
  20. Кіровоградська область — 718 випадків;
  21. Миколаївська область — 696 випадків;
  22. Сумська область — 653 випадки;
  23. Полтавська область — 491 випадок;
  24. Херсонська область — 259 випадків;
  25. Луганська область — 152 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони.  Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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