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Львівські школярі замість звичного медогляду можуть подавати довідки від сімейного лікаря

Соломія Головіна

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У Львові на час карантину відтермінували обов’язкову подачу довідок про профілактичний медогляд для працівників освіти та школярів. Натомість міське управління освіти просить подавати довідки від сімейного лікаря, в якого спостерігається дитина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Медичні огляди повинні проходити як педагогічні працівники, так і учні. Однак на період дії карантину ми скасували професійні медичні огляди для педагогічних працівників закладів освіти міста. Що ж до дітей, то для них ми медогляд відтермінували. Ми просимо батьків надати довідки від сімейних лікарів, адже коли дитина спостерігається в сімейного лікаря, він володіє повною інформацією, чи може вона відвідувати заклад освіти. Ми не вимагали таких довідок на час подачі документів, проте їх бажано принести до початку навчального року», – зазначила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Також вона додала, що незабаром має відбутись нарада з з головним санітарним лікарем України, де мають детально роз’яснити, яким чином закладу освіти будуть надаватись медичні довідки, як педагогічних працівників, так і учнів.

Як відомо, Міністерство освіти та науки розробляє варіант змішаної форми навчання. Такий формат можуть запровадити з 1 вересня залежно від ситуації з коронавірусом в Україні.

До цього, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припускав, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання.

Детальніше про те, як починатимуть новий навчальний рік львівські школи, читайте у матеріалі Львівського порталу «Онлайн-навчання чи за шкільною партою. Як вчитимуться учні з 1 вересня».

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

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