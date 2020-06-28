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Секретар РНБО припускає, що восени більшість шкіл продовжить навчатися дистанційно

Вероніка Рой

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припускає, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання. Про це він заявив на традиційній селекторній нараді щодо коронавірусу з президентом Володимиром Зеленським, передає пресслужба Офісу президента.

 

Під час наради з президентом обговорили питання стрімкого поширення коронавірусу в Україні. Зокрема, Олексій Данілов повідомив про ймовірність того, що восени більшість шкіл продовжить навчатися дистанційно.

«Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тож уже сьогодні має бути підготовлено відповідні технічні можливості», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

Зазначимо, раніше колишня виконувачка обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомляла, що Кабінет Міністрів України ще немає рішення, чи підуть учні до школи 1 вересня. Все залежатиме від епідситуації в країні.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 травня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

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