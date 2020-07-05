У Міносвіти розробляють варіант змішаної форми навчання з 1 вересня

Міністерство освіти та науки розробляє варіант змішаної форми навчання. Такий формат можуть запровадити з 1 вересня залежно від ситуації з коронавірусом в Україні. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів новопризначений виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

За словами міністра, за три місяці «випробувального терміну» він працюватиме над тим, щоб діти пішли до школи.

Шкарлет розповів, що не уявляє дистанційного навчання першокласників.

«Я не уявляю собі, яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знов дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі», – сказав Сергій Шкарлет.

Також він додав, що наразі у міністерстві розробляють запасні варіанти, зокрема, розмірковують над ймовірною змішаною формою відвідування школи – частково онлайн. Також розглядають варіант навчання у дві зміни.

«Можливо, будуть діти по змінах ходити. Потрібно напрацювати матеріали не лише безпечності санітарних умов, а ще й умов навчання для того, щоб діти отримували соціалізацію», – пояснив виконувач обов’язків міністра.

Як повідомляв Львівський портал, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 травня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

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