Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

«Для нас це був справжній виклик!»



Тримісячне дистанційне навчання стало своєрідним випробування для вчителів, дітей та їх батьків. Для того, щоб ефективно працювати, усі учасники навчального процесу мали б бути забезпечені якісним інтернетом та комп'ютерною технікою. Крім цього необхідно було оперативно організувати навчання у нових умовах. А вчителі були змушені кардинально змінити систему викладання та освоїти нові програми для проведення відеоуроків.



Найбільша проблема під час навчання онлайн виникла саме з вчителями, які були просто не готові до такого новаторства. Адже декому з них довелося опановувати чимало технологій дистанційного навчання, по-новому налагоджувати комунікацію з учнями та переформатувати навчальні програми.



«Не всі вчителі вміли правильно використовувати техніку та освітні платформи. Приблизно 30% львівських шкіл та вчителів у звичайному, класичному навчанні користувалися різноманітними освітніми платформами та інтерактивами. Але це не було масово. Коли почалося дистанційне навчання та виникла потреба використовувати інформаційні технології, то для деяких вчителів це було не просто. Після початку карантину ми провели моніторинг, як вчителі комунікують із дітьми. Виявилося, що більшість педагогів використовували для навчання звиклі джерела передачі інформації – Viber, Facebook тощо. Ми на це зреагували і провели спеціальні навчання для вчителів, аби вони здобули навички роботи у платформах Zoom та Classroom», – зазначила керівниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

