Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З 12 березня пандемія відправила українських школярів на тримісячний карантин. Через це усі школи змушені були кардинально перебудувати свою роботу і завершувати навчальний рік дистанційно. Та кількість хворих на COVID-19 в Україні продовжує рости. І в уряді вже заговорили, якщо епідеміологічна ситуація не покращиться, то з 1 вересня школи можуть продовжити навчання в режимі онлайн.
Львівський портал розповідає, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова?
Львівський портал розповідає, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова?
«Для нас це був справжній виклик!»
Тримісячне дистанційне навчання стало своєрідним випробування для вчителів, дітей та їх батьків. Для того, щоб ефективно працювати, усі учасники навчального процесу мали б бути забезпечені якісним інтернетом та комп'ютерною технікою. Крім цього необхідно було оперативно організувати навчання у нових умовах. А вчителі були змушені кардинально змінити систему викладання та освоїти нові програми для проведення відеоуроків.
Найбільша проблема під час навчання онлайн виникла саме з вчителями, які були просто не готові до такого новаторства. Адже декому з них довелося опановувати чимало технологій дистанційного навчання, по-новому налагоджувати комунікацію з учнями та переформатувати навчальні програми.
«Не всі вчителі вміли правильно використовувати техніку та освітні платформи. Приблизно 30% львівських шкіл та вчителів у звичайному, класичному навчанні користувалися різноманітними освітніми платформами та інтерактивами. Але це не було масово. Коли почалося дистанційне навчання та виникла потреба використовувати інформаційні технології, то для деяких вчителів це було не просто. Після початку карантину ми провели моніторинг, як вчителі комунікують із дітьми. Виявилося, що більшість педагогів використовували для навчання звиклі джерела передачі інформації – Viber, Facebook тощо. Ми на це зреагували і провели спеціальні навчання для вчителів, аби вони здобули навички роботи у платформах Zoom та Classroom», – зазначила керівниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.
Тримісячне дистанційне навчання стало своєрідним випробування для вчителів, дітей та їх батьків. Для того, щоб ефективно працювати, усі учасники навчального процесу мали б бути забезпечені якісним інтернетом та комп'ютерною технікою. Крім цього необхідно було оперативно організувати навчання у нових умовах. А вчителі були змушені кардинально змінити систему викладання та освоїти нові програми для проведення відеоуроків.
Найбільша проблема під час навчання онлайн виникла саме з вчителями, які були просто не готові до такого новаторства. Адже декому з них довелося опановувати чимало технологій дистанційного навчання, по-новому налагоджувати комунікацію з учнями та переформатувати навчальні програми.
«Не всі вчителі вміли правильно використовувати техніку та освітні платформи. Приблизно 30% львівських шкіл та вчителів у звичайному, класичному навчанні користувалися різноманітними освітніми платформами та інтерактивами. Але це не було масово. Коли почалося дистанційне навчання та виникла потреба використовувати інформаційні технології, то для деяких вчителів це було не просто. Після початку карантину ми провели моніторинг, як вчителі комунікують із дітьми. Виявилося, що більшість педагогів використовували для навчання звиклі джерела передачі інформації – Viber, Facebook тощо. Ми на це зреагували і провели спеціальні навчання для вчителів, аби вони здобули навички роботи у платформах Zoom та Classroom», – зазначила керівниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.
Як розповіла Львівському порталу заступниця директора з навчально-виховної роботи Львівського ліцею №66 Оксана Трущак, для вчителів їхньої школи навчання у режимі онлайн було справжнім викликом. Для налагодження системи дистанційного навчання у ліцеї витратили близько двох тижнів. Вчителі та учні здебільшого працювали за допомогою платформи Classroom, та спілкуючись у соціальних мережах. А ось онлайн-уроки у програмі Zoom проводили рідше.
«У платформу Classroom педагоги завантажували дуже коротку презентацію, відеоуроки, домашні завдання, тобто весь необхідний для навчання матеріал. Далі могла бути коротка Zoom-зустріч або консультація у телефонному режимі. Ми не робили таких повноцінних уроків через Zoom. Винятком були вчителі з англійської мови: вони проводили заняття у цій програмі, але, скажу чесно, відсоток невеликий. Ми ще вчимося та усе в процесі», – каже Оксана Трущак.
Більшість домашніх завдань впродовж дистанційного навчання учні здавали за допомогою програми Classroom. Проте у ліцеї №66 перевірку знань практикували через Zoom або ж через соцмережі. Там педагоги в режимі онлайн могли, наприклад, приймати здачу віршів чи творчих робіт дітей.
«У платформу Classroom педагоги завантажували дуже коротку презентацію, відеоуроки, домашні завдання, тобто весь необхідний для навчання матеріал. Далі могла бути коротка Zoom-зустріч або консультація у телефонному режимі. Ми не робили таких повноцінних уроків через Zoom. Винятком були вчителі з англійської мови: вони проводили заняття у цій програмі, але, скажу чесно, відсоток невеликий. Ми ще вчимося та усе в процесі», – каже Оксана Трущак.
Більшість домашніх завдань впродовж дистанційного навчання учні здавали за допомогою програми Classroom. Проте у ліцеї №66 перевірку знань практикували через Zoom або ж через соцмережі. Там педагоги в режимі онлайн могли, наприклад, приймати здачу віршів чи творчих робіт дітей.
«Вчителька молодших класів створила закриту групу у соціальній мережі, де ввечері дітям у прямому ефірі читала казки, а потім їх теж онлайн читали й самі учні. У цій групі діти могли здавати вірші, демонструвати свої творчі роботи, показувати, як доглядають за рослинами. Це дуже важливий момент, бо школярі бачили один одного, могли спілкуватися, особливо учні початкової школи. Адже є проблема якості навчання в режимі онлайн саме у початковій школі. Наприклад, мама повинна дитину посадити за робоче місце, налаштувати, проконтролювати. Батьки просили вчителів скорочувати час уроків, бо йшло навантаження на дитину, на зір. Зараз маємо дуже багато аспектів, над якими потрібно ще працювати і знайти оптимальний варіант, особливо для початкової школи», – зазначає Оксана Трущак.
Оксана Трущак
Замість шкільної парти та дошки – комп'ютер та ґаджет
Дистанційне навчання стало викликом не лише для освітян, але й для батьків учнів. Адже перед ними постало завдання забезпечити дітей необхідними пристроями та хорошим інтернетом. Крім цього довелося й самим згадувати шкільну програму, аби допомагати та контролювати навчальний процес своїх дітей.
Для того, аби з'ясувати, чи задоволені батьки якістю дистанційного навчання, Служба освітнього омбудсмена з 8 по 13 квітня провела онлайн-опитування. Як з'ясувалося, половина опитаних батьків вважають, що дистанційна освіта не замінить очної форми. Також понад 45% батьків частково задоволені навчанням дитини під час карантину і лише 25,3% задоволені повністю. Натомість взагалі не задоволені 27,4% батьків.
Дистанційне навчання стало викликом не лише для освітян, але й для батьків учнів. Адже перед ними постало завдання забезпечити дітей необхідними пристроями та хорошим інтернетом. Крім цього довелося й самим згадувати шкільну програму, аби допомагати та контролювати навчальний процес своїх дітей.
Для того, аби з'ясувати, чи задоволені батьки якістю дистанційного навчання, Служба освітнього омбудсмена з 8 по 13 квітня провела онлайн-опитування. Як з'ясувалося, половина опитаних батьків вважають, що дистанційна освіта не замінить очної форми. Також понад 45% батьків частково задоволені навчанням дитини під час карантину і лише 25,3% задоволені повністю. Натомість взагалі не задоволені 27,4% батьків.
Дійсно чимало батьків мають зауваження до дистанційного навчання, адже їм самостійно доводилося налаштовувати та контролювати цей процес. Особливо складно було тим батькам, які мають двох і більше школяриків. Львів'янин Богдан Цюваник – тато чотирьох дітей, двоє з них – навчаються у школі: син закінчив перший клас, а донька – третій. Він зізнається, що дистанційне навчання для них з дружиною було справжнім випробуванням.
«Дітям спочатку було цікаво та весело. Вчителька, наприклад, не могла десь підключитися, а вони між собою дуркували, малювали різні малюнки в Zoom. Але пройшов тиждень, вивітрилася ейфорія від відеоуроків і почалися трудові будні. Велика проблема дистанційного навчання – це дисципліна, якою у школі займалася вчителька. Донька більш відповідальна, вона насправді вчилася, намагалася виконувати усі уроки. Молодший син взагалі міг інколи пропустити заняття. Ми закривали його у кімнаті, все йому підключали. Він ніби вчився, а потім виявлялося, що він втікав під стіл та бавився LEGO. Ми цього просто не могли проконтролювати, бо є ще двоє молодших дітей, за якими необхідно теж наглядати», – каже Богдан Цюваник.
«Дітям спочатку було цікаво та весело. Вчителька, наприклад, не могла десь підключитися, а вони між собою дуркували, малювали різні малюнки в Zoom. Але пройшов тиждень, вивітрилася ейфорія від відеоуроків і почалися трудові будні. Велика проблема дистанційного навчання – це дисципліна, якою у школі займалася вчителька. Донька більш відповідальна, вона насправді вчилася, намагалася виконувати усі уроки. Молодший син взагалі міг інколи пропустити заняття. Ми закривали його у кімнаті, все йому підключали. Він ніби вчився, а потім виявлялося, що він втікав під стіл та бавився LEGO. Ми цього просто не могли проконтролювати, бо є ще двоє молодших дітей, за якими необхідно теж наглядати», – каже Богдан Цюваник.
Серед плюсів дистанційного навчання Богдан Цюваник називає покращення володіння комп'ютерною технікою дітьми. Втім, на його думку, мінусів у такому навчанні значно більше – зниження якості освіти, брак комунікації у дітей, складність роботи для вчителів. Саме тому у батьків все ж залишається чимало запитань стосовно ефективності та якості навчання у режимі онлайн.
«Навчання відбувалося через Zoom. А домашнє завдання діти виконували з допомогою батьків. Я, до прикладу, тепер дуже добре знаю німецьку мову. Потім ми відправляли письмові завдання за допомогою Viber вчительці, вона вже перевіряла та казала, на що потрібно звернути увагу. Насправді, важко було все встигати. За період цього дистанційного навчання, переконаний, що діти не сприйняли матеріал. Першокласник вже забув те, що вже встиг вивчити, а те, що його навчали дистанційно, він добре і не засвоїв. Теоретично, навчання онлайн може дати певні знання, але сама комунікація у колективі, відносини, стосунки діти можуть будувати лише наживо. Чесно скажу, ми дуже сподіваємося, що з 1 вересня діти все ж повернуться до звичного шкільного життя», – розповів Львівському порталу Богдан Цюваник.
Богдан Цюваник
Не просто було й самим учням, адже вони вчилися опановувати нові знання самостійно – коли вчителя немає поруч. Чи не найбільше «перепало» одинадцятикласникам, адже їм у режимі «онлайн» довелося готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та ще й виникли перипетії навколо його проведення.
«Завершення навчального року для мене і моїх батьків був дійсно стресовий. Тому що не знали, чого очікувати. Саме дистанційне навчання теж було не простим. Так, можна було трішки більше поспати та значно більше вільного часу. Але разом з тим виникли й проблеми. Деякі шкільні теми складні і найкраще було, якби їх пояснила вчителька більш детальніше в класі. Інша проблема освіти онлайн – технічне забезпечення. Інколи уроки через Zoom могли перериватися через неякісний інтернет. Якщо надсилали зображення із завданнями, не завжди вони були якісними. Не всі ж вчителі мають дорогі смартфони. Стресові ситуації виникали зі ЗНО. Адже його проведення взагалі було під питанням», – пригадує учениця 11 класу Оксана Коваль.
«Завершення навчального року для мене і моїх батьків був дійсно стресовий. Тому що не знали, чого очікувати. Саме дистанційне навчання теж було не простим. Так, можна було трішки більше поспати та значно більше вільного часу. Але разом з тим виникли й проблеми. Деякі шкільні теми складні і найкраще було, якби їх пояснила вчителька більш детальніше в класі. Інша проблема освіти онлайн – технічне забезпечення. Інколи уроки через Zoom могли перериватися через неякісний інтернет. Якщо надсилали зображення із завданнями, не завжди вони були якісними. Не всі ж вчителі мають дорогі смартфони. Стресові ситуації виникали зі ЗНО. Адже його проведення взагалі було під питанням», – пригадує учениця 11 класу Оксана Коваль.
Після впровадження дистанційного навчання більшість наголошували, що серед мінусів такої освіти є низька соціалізація школярів. Втім фахівців переконані, що поки зарано стверджувати, що «школа вдома» з точки зору соціалізації на 100% негативно впливає на учнів. Адже все залежало від того, як був налаштований процес навчання онлайн.
«Дистанційне навчання – це новизна для усіх учасників навчального процесу. І потрібен був час адаптації. Соціалізація учнів протягом цього часу була зовсім іншою. Вона є, адже діти спілкуються через соціальні мережі та різні програми. Але ця соціалізація специфічна, нова, обмежена та має багато видозмін. Це інша форма спілкування, з якою часто ми раніше не стикалися. Людство зараз проживає новий етап соціалізації в такому онлайн-форматі. Це зовсім по-іншому. Нам просто для цього потрібен час, аби звикнути. Зараз сказати, чи це погано, чи добре – неможливо», – розповіла Львівському порталу гештальт-терапевт Соломія Атаманчук.
Соломія Атаманчук
Допоки батьки оговтуються від тримісячного навчання, в уряді вже почали обговорювати, в якому форматі працюватимуть школи з 1 вересня. Зокрема, Міністерство освіти та науки розробляє варіант змішаної форми навчання – частково офлайн, частково онлайн. Проте точної відповіді на питання: «Як українські школярі розпочнуть новий навчальний рік?», – поки немає, адже все залежатиме від епідситуації з коронавірусом в країні. Втім Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством освіти і науки мають найближчим часом розробити й оприлюднити правила відвідування шкіл у новому навчальному році.
Роздумувати над стартом навчального року розпочали вже і у Львові. Зокрема, у місті планують при погіршені епідситуації, щоб учні одинадцятих класів більшість часу навчалися дистанційно, а от «першачки» мали б почати навчання офлайн, аби краще адаптуватися до школи. Також у львівських школах хочуть один день в тиждень запровадити дистанційне навчання.
«Ми не знаємо, як розпочнеться навчальний рік. Це залежатиме від епідеміологічної ситуації в країни. Наприклад, якщо все буде добре, то ми повертаємося на навчання у школах, але звичайно з дотриманням усіх вимог: антиспетики у класах, паперові рушники у санвузлах, провітрювання приміщень, термометрія, недопущення дітей з ознаками захворювання. Якщо ж погіршиться ситуація в країні, то варто готуватися до різних моделей навчання. Це може бути змішане навчання, коли б один день діти проводили вдома дистанційно. Ми повинні підготувати і дітей, і вчителів. Не йде мова, що це буде на постійній основі. Також розглядаємо те, що 11 класи в другому семестрі мали б більше навчатися дистанційно, оскільки дуже багато часу займає підготовка до ЗНО. Але наразі це лише напрацювання», – каже Зоряна Довганик.
«Ми не знаємо, як розпочнеться навчальний рік. Це залежатиме від епідеміологічної ситуації в країни. Наприклад, якщо все буде добре, то ми повертаємося на навчання у школах, але звичайно з дотриманням усіх вимог: антиспетики у класах, паперові рушники у санвузлах, провітрювання приміщень, термометрія, недопущення дітей з ознаками захворювання. Якщо ж погіршиться ситуація в країні, то варто готуватися до різних моделей навчання. Це може бути змішане навчання, коли б один день діти проводили вдома дистанційно. Ми повинні підготувати і дітей, і вчителів. Не йде мова, що це буде на постійній основі. Також розглядаємо те, що 11 класи в другому семестрі мали б більше навчатися дистанційно, оскільки дуже багато часу займає підготовка до ЗНО. Але наразі це лише напрацювання», – каже Зоряна Довганик.
А на вчителів влітку чекає навчання. Для педагогів організують спеціальні курси, де вони зможуть опанувати нові навички та навчаться працювати на нових освітніх платформах. У міськраді Львова сподіваються, що такі заняття для педагогів вплинуть на якість дистанційної освіти у разі продовження карантину.
«Побачивши проблеми, які були у вчителів з використанням дистанційних технологій, ми зрозуміли, що для них обов'язково потрібно проводити додаткові навчання. Ми маємо розроблену програму для навчання педагогів щодо використанням дистанційних технологій і для освоєння дистанційних освітніх платформ. Також ми бачимо, що великі проблеми були з початковою школою. Тому проводитимемо офлайн-навчання для вчителів саме початкової школи», – додала керівниця управління освіти.
Зоряна Довганик
Соломія Атаманчук також дала декілька порад батькам, як налаштувати дітей на «школу вдома» у випадку продовження дистанційного навчання:
- потрібно налаштувати певний режим дня дитини в умовах навчання вдома
- організувати спеціальне робоче місце для дитини. Бажано, щоб це було не ліжко, де спить дитина;
- під час перерви між уроками дати можливість дитині порухатися, побігати, погратися;
- після навчання та під час перерви варто проконтролювати, аби діти менше сиділи за гаджетами та смартфонами;
- батькам рекомендують по черзі виконувати домашнє завдання із дітьми.
Як бачимо, дистанційна освіта сталася справжнім викликом для вчителів, школярів та їх батьків. Та разом з тим навчання у режимі онлайн показало певні прогалини в освітньому процесі, які усунути повністю ще не вдалося. Наразі більшість батьків учнів з надією сподіваються, що все ж з 1 вересня їх діти повернуться за парти. Але про те, яким буде освітній процес у новому навчальному році, поки говорити складно. Адже все залежатиме від карантинних обмежень, викликаних коронавірусною інфекцією в Україні…
Автор, верстка: Вероніка Рой
Фото: Фокус, Українська правда, 100metrivka