Лікарні швидкої допомоги передали 5 апаратів ШВЛ

Міські медичні заклади Львова отримали ще одну допомогу від благодійників в умовах пандемії COVID-19. Цього разу компанія «Епіцентр К» передала клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 5 нових апаратів штучної вентиляції легень експертного класу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Отримані апарати ШВЛ – це реанімаційне обладнання експертного класу, яке слугуватиме для порятунку пацієнтів і після пандемії, адже вони компактні та мобільні, а тому легкі у переміщенні і дають змогу ефективно працювати у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.

Зараз лікарня швидкої допомоги визначена як додаткова госпітальна база для лікування хворих на коронавірус, тож окрім надання невідкладної допомоги, тут тепер лікують і хворих на коранавірусні пневмонії.

«Ці апарати – дуже важливі для порятунку важких пацієнтів з коронавірусом. Це апарати американського виробництва експертного класу, які застосовуються в реанімації, і якими легко користуватися анестезіологам. Зараз в лікарні перебуває близько 120 пацієнтів з коронавірусом – два крила лікарні зайняті лікуванням цих пацієнтів, це дуже багато. Це пацієнти тяжкі і середнього ступеня важкості, і багато з них потребує штучної вентиляції легень. Зараз на ШВЛ маємо 8 пацієнтів. Збільшено кількість реанімаційних ліжок – зараз їх вже 60. Тому потреба в таких апаратах ще є, і це все буде залежати від навантаження», – розповів генеральний директор лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

Він зауважив, що зараз в лікарні загалом є близько 55 апаратів ШВЛ, які використовують також для лікування хворих на інфаркти та інсульти, хворих, які мають черепно-мозкові травми та є в реанімації.

Нагадаємо, станом на середину червня Львів витратив більше 200 млн грн на боротьбу з коронавірусом. У цю суму входить також і допомога благодійників.

Станом на кінець березня Львівська область назбирала понад 300 млн грн для боротьби з COVID-19.

Як писав Львівський портал, під час COVID-19 відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків, купують апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту для медиків, безкоштовно тестують людей.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.

Фото: ЛМР