МОЗ прогнозує в Україні близько 4 тисячі смертей від COVID-19

У Міністерстві охорони здоров’я прогнозують близько 4 тисяч летальних випадків від COVID-19. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНІАН.

«Коли місяць тому ми вперше презентували прогнози, тоді Україна рухалася по «жовто-зеленому» сценарію. Наразі наша динаміка відображає «жовтий» сценарій… і ми орієнтуємося на близько 4 тисяч летальних випадків…», -зазначив Ляшко.

Нагадаємо, станом на 1 серпня в Україні лабораторно підтвердили 71 056 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1172 нових хворих. Від ускладнень коронавірусу померли 1709 людей. Натомість побороти недугу вдалося 39 308 пацієнтам.

Зазначимо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону . Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

До «помаранчевої» потрапили:Львів, Миколаївський район,Перемишлянський район та Пустомитівський район. До «жовтої» зони належать: Жовківський район, Яворівський район і Кам’яно-бузький район. Решта районів Львівської області віднесли до «зеленої» зони. Відтак з 3 серпня у низці населених пунктів Львівщині відбуватиметься посилення карантину відповідно до зазначених зон.

Варто зауважити, що зі 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. Відразу на наступний день у МОЗ заявили, що Львівська область не готова до пом’якшення карантину. Через кілька днів ситуація із захворюваністю поліпшилась, тому обласна комісія ТЕБ і НС дозволила почати другий етап послаблення карантину.

Нещодавно у ВООЗ заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин. Також 20 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Львівська область знову не готова послаблювати карантин.

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