За пересадку органів у львівській лікарні швидкої допомоги платитиме держава. Що для цього потрібно

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, що у Львові на вул. Миколайчука, увійшла до урядового пілотного проєкту з трансплантації органів. Відтак за пересадку органів платитиме держава. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар медзакладу Олег Самчук.

Так, лікарня швидкої допомоги потрапила у проєкт із трансплантації органів, який фінансує уряд із держбюджету. У медзакладі мають проводити всі види трансплантацій. Тобто за пересадку органів буде платити держава.

Вартість таких операцій (тарифи вже відкориговані):

алотрансплантація нирки (від живого донора) – 323 798 грн;

алотрансплантація нирки (посмертно) – 397 884 грн;

трансплантація серця/комплексу «серце-легені» – 609 366 грн;

пересадка печінки/частини печінки (посмертно) – 929 125 грн;

донорський етап щодо кожного органу – 74 086 грн.

Зазначимо, що всі громадяни, які потребують пересадки органів, спершу мають звернутися у лікарню швидкої допомоги і стати в «чергу». Станом на травень у ній перебувало більше сотні людей, яким необхідна пересадка нирок, печінки, серця і легень. Більшість із них – це львів’яни і мешканці області. Що потрапити у «лист очікування» лікарні, телефонуйте за номером: 093-287-67-19.

«Із 1990 року на Львівщині загалом виконано менш як три сотні операцій з трансплантації нирки. Зокрема, станом на 2018 рік таких було лише 250, інших органів, на жаль, не пересаджували, хоча потреба – величезна. Тому розвивати трансплантацію в Україні є стратегічно важливо, адже роками людей відправляти за кордон, де операції коштують уп’ятеро дорожче», – відзначив Олег Самчук.

За його словами, в урядовий проєкт із трансплантації органів потрапили ще 12 українських медзакладів. Частину із них консультують медики лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, наприкінці лютого лікарня швидкої допомоги отримала ліцензію на проведення операцій із пересадки органів. Першою такою операцією була трансплантація нирки 36-річному мешканцю Кривого Рогу.

Вже у травні на базі львівської лікарні швидкої допомоги відкрили сучасний центр трансплантології. Тут роблять родинну і посмертну трансплантацію органів, в тому числі й дітям.

Нещодавно у лікарні пересадили серце 57-річному жителю Коростеня. Донором став львів’янин. Детальніше про революційні зміни у лікарні швидкої допомоги читайте далі у матеріалі Львівського порталу: «Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів».

Додамо, що Кабінет Міністрів України затвердив вартість трансплантації органі наприкінці 2019 року.

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