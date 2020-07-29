Нових хворих на COVID-19 не виявили у двох районах Львівщини

Коронавірус діагностували у 9248 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у двох районах і трьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 9248 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1055 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 149, тобто 14% від кількості проведених досліджень.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 4568 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 821 пацієнт, слідом йдуть Яворівський (692) і Жовківський райони (486).

Натомість найменше хворіють у Моршині, Бориславі, а також у Старосамбірському районі, Трускавці, Стебнику і Новому Роздолі.

При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у двох районах області, Сколівському і Старосамбірському, а також у Моршині, Бориславі і Стрию. Ще у десятьох районах та містах зафіксували по одному-два хворих.

Зазначимо, що 25-26 липня ситуація із захворюваністю у районах області була суттєво кращою, тоді жодного нового випадку не виявили у 9 і 10 районах.

COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львів – 4568 (+50),

Пустомитівський район – 821 (+10),

Яворівський район – 692 (+12),

Жовківський район – 486 (+7),

Миколаївський район – 379 (+2),

Кам’янка-Бузький район – 333 (+7),

Городоцький району – 268 (+5),

Сокальський район – 198 (+5),

Перемишлянський район – 152 (+7),

м. Дрогобич – 149 (+8),

Жидачівський район – 111 (+1),

м. Червоноград– 107 (+2),

Мостиський район – 98 (+4),

Золочівський район – 97 (+3),

Турківський район – 84 (+1),

м. Стрий – 80 (0) ,

, м. Самбір – 80 (+7),

Буський район – 73 (+1),

Стрийський район – 65 (+2),

Самбірський район – 64 (+3),

Дрогобицький район – 62 (+1),

Бродівський район – 61,

Сколівський район – 38 (0) ,

, Радехівський район – 36 (+4),

м. Новий Розділ – 28 (+2),

м. Стебник – 28 (+1),

м. Трускавець – 28 (+1),

Старосамбірський район – 26 (0) ,

, м. Борислав – 23 (0) ,

, м. Моршин – 7 (0).

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером за рівнем захворюваності в Україні. Тут заразилися 9248 мешканців, за останню добу виявили 149 нових хворих. У лікарнях перебуває 1021 пацієнт.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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