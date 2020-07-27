У десяти районах Львівщини не виявили нових хворих на коронавірус

Станом на 27 липня коронавірус діагностували у 8952 мешканців Львівської області. За останню добу жодного випадку не виявили у десяти районах та п’яти містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 8952 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 378 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 120.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 4444 пацієнти, на другому місці йде Пустомитівщина – 806 пацієнтів, слідом йдуть Яворівський (676) і Жовківський райони (472).

Натомість найменше хворіють у Моршині, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Новому Роздолі, а також у Старосамбірському, Радехівському і Сколівському районах.

COVID-19 виявили у мешканців:

м. Льв ів – 4403 (+50),

Пустомитівськ ий район – 806 (+8),

Яворівськ ий район – 676 (3);

Жовківський район – 472 (+9),

Миколаївський район – 354 (+11),

Кам’янка-Бузький район – 324 (+10),

Городоцький район – 260 (+2),

Сокальський район – 191 (0) ,

, Перемишлянський район – 142 (0) ,

, м. Дрогобич – 141 (+6),

м. Червоноград – 105 (0),

Жидачівський район – 109 (14),

Мостиський район – 93 (0),

Золочівський район – 92 (+2),

Турківський район – 82 (0) ,

, м. Самбір – 70 (0),

Буський район – 68 (0),

Бродівський район – 63 (0) ,

, Стрийський район – 63 (0),

Дрогобицький район – 61 (+4),

Самбірський район – 56 (0) ,

, Сколівський район – 37 (0) ,

, Радехівський район – 30 (0) ,

, м. Новий Розділ – 26 (0) ,

, м. Стебник – 27 (0),

м. Трускавець – 27 (+2),

Старосамбірський район – 25 (+2),

м. Борислав – 23 (+2),

м. Моршин – 7 (0).

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером за рівнем захворюваності в Україні.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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