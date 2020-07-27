В Україні – понад 65 тисяч хворих на COVID-19

Станом на ранок 27 липня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 65 656 людей. За останню добу виявили 807 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Так, в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у 65 656 людей. За останню добу виявили 807 нових хворих.
Одужали вже 36 122 українців (+315 за добу). Втім від ускладнень, спричинених COVID-19, загинули 1616 хворих (+11 за добу).
Наразі коронавірусну хворобу виявили у:
- Львівська область — 8952 випадки;
- м. Київ — 7690 випадків;
- Рівненська область — 5701 випадок;
- Чернівецька область — 5634 випадки;
- Закарпатська область — 4841 випадок;
- Івано-Франківська область — 4025 випадків;
- Волинська область — 3616 випадків;
- Київська область — 3548 випадків;
- Харківська область — 3431 випадок;
- Одеська область — 2960 випадків;
- Тернопільська область — 2773 випадки;
- Вінницька область — 2589 випадків;
- Житомирська область — 1723 випадки;
- Дніпропетровська область — 1330 випадків;
- Хмельницька область — 1059 випадків;
- Черкаська область — 902 випадки;
- Донецька область — 850 випадків;
- Запорізька область — 750 випадків;
- Чернігівська область — 720 випадків;
- Кіровоградська область — 695 випадків;
- Миколаївська область — 559 випадків;
- Сумська область — 445 випадків;
- Полтавська область — 394 випадки;
- Херсонська область — 220 випадків;
- Луганська область — 120 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 8952 мешканці, за останню добу – 130.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.
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Ольга Денисяка