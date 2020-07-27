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В Україні – понад 65 тисяч хворих на COVID-19

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 27 липня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 65 656 людей. За останню добу виявили 807 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Так, в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у 65 656 людей. За останню добу виявили 807 нових хворих.

Одужали вже 36 122 українців (+315 за добу). Втім від ускладнень, спричинених COVID-19, загинули 1616 хворих (+11 за добу).

Наразі коронавірусну хворобу виявили у:

  • Львівська область — 8952 випадки;
  • м. Київ — 7690 випадків;
  • Рівненська область — 5701 випадок;
  • Чернівецька область — 5634 випадки;
  • Закарпатська область — 4841 випадок;
  • Івано-Франківська область — 4025 випадків;
  • Волинська область — 3616 випадків;
  • Київська область — 3548 випадків;
  • Харківська область — 3431 випадок;
  • Одеська область — 2960 випадків;
  • Тернопільська область — 2773 випадки;
  • Вінницька область — 2589 випадків;
  • Житомирська область — 1723 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1330 випадків;
  • Хмельницька область — 1059 випадків;
  • Черкаська область — 902 випадки;
  • Донецька область — 850 випадків;
  • Запорізька область — 750 випадків;
  • Чернігівська область — 720 випадків;
  • Кіровоградська область — 695 випадків;
  • Миколаївська область — 559 випадків;
  • Сумська область — 445 випадків;
  • Полтавська область — 394 випадки;
  • Херсонська область — 220 випадків;
  • Луганська область — 120 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 8952 мешканці, за останню добу – 130.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

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