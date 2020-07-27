В Україні – понад 65 тисяч хворих на COVID-19

Станом на ранок 27 липня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 65 656 людей. За останню добу виявили 807 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у 65 656 людей. За останню добу виявили 807 нових хворих.

Одужали вже 36 122 українців (+315 за добу). Втім від ускладнень, спричинених COVID-19, загинули 1616 хворих (+11 за добу).

Наразі коронавірусну хворобу виявили у:

Львівська область — 8952 випадки;

м. Київ — 7690 випадків;

Рівненська область — 5701 випадок;

Чернівецька область — 5634 випадки;

Закарпатська область — 4841 випадок;

Івано-Франківська область — 4025 випадків;

Волинська область — 3616 випадків;

Київська область — 3548 випадків;

Харківська область — 3431 випадок;

Одеська область — 2960 випадків;

Тернопільська область — 2773 випадки;

Вінницька область — 2589 випадків;

Житомирська область — 1723 випадки;

Дніпропетровська область — 1330 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Черкаська область — 902 випадки;

Донецька область — 850 випадків;

Запорізька область — 750 випадків;

Чернігівська область — 720 випадків;

Кіровоградська область — 695 випадків;

Миколаївська область — 559 випадків;

Сумська область — 445 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Херсонська область — 220 випадків;

Луганська область — 120 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Тут захворіли 8952 мешканці, за останню добу – 130.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

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