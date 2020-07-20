У Британії оприлюднили перші результати випробування на людях вакцини від COVID-19

Випробування на людях показало, що вакцина від коронавірусу, яку розробили вчені з Оксфордського університету, справді тренує імунну систему і виглядає безпечною. Про це пише УП із посиланням на Reuters.

Результати випробувань, опубліковані в медичному журналі The Lancet, показують, що вакцина, яка знаходиться в стадії розробки компанією AstraZeneca і вченими з Британського Оксфордського університету, не спричинила будь-яких серйозних побічних ефектів і викликала імунні реакції антитіл й Т-клітин.

За даними ВВС, випробування за участю близько 1077 осіб показали, що ін’єкція привела до вироблення в організмі антитіл і лейкоцитів, здатних боротися з коронавірусом.

Від прийому вакцини не було жодних небезпечних побічних ефектів, проте у 70% людей під час випробування розвинулася температура або головний біль. Як стверджують дослідники, із цим впоралися звичайним парацетамолом.

Результати дуже багатообіцяючі, але ще занадто рано говорити, чи достатньо цього, щоб забезпечити захист, тож наразі тривають більш масштабні випробування.

Водночас Велика Британія вже замовила 100 мільйонів доз вакцини.

Додамо, що Британія також замовить 90 млн доз майбутніх вакцин від коронавірусу, розробкою яких займаються три компанії із Франції, Німеччини та США.

Очікується, що вакцини стануть доступними до кінця 2020 року, але широкомасштабна вакцинація навряд чи почнеться раніше 2021 року. Вакцинувати у першу чергу збираються медиків та працівників соціальної сфери.

Як писав Львівський портал, станом на середину червня в Європі вже замовили 400 млн доз вакцини від COVID-19, яку розробляє компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

А президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1 млн доларів тому, хто винайде дієву вакцину від коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.