На Львівщині коронавірус підхопило ще 137 осіб. Померло четверо людей

За останню добу на Львівщині проведено 821 ПЛР-тест, з яких 137 – позитивні. Четверо осіб померло від ускладнень викликаних коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської міської ради.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 18 липня на Львівщині підтверджено 7891 випадок інфікування коронавірусом, з них 207 — летальні. 1326 пацієнтів одужало (21 за останню добу).

За вчорашню добу лабораторні центри провели 821 ПЛР-тест. Із 137 позитивних проб, 40 із них – львів’яни.

Залишок у холодильнику зріс до 884 проби.

У Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 164 особи, з них в реанімації — 3 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 45 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 47 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 79 пацієнтів.

Нагадаємо, Львівщина вже місяць є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Втім 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

Тепер карантинні послаблення на Львівщині дійшли і до дитячих садочків, частини закладів культури і баз відпочинку.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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