Коронавірус на Львівщині. Майже 200 нових випадків за добу

Станом на ранок 16 липня у Львівській області підтверджено 7622 випадки інфікування корона вірусом. За останню добу виявлено 197 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 7622 осіб, 199 людей померло. 1242 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1144 ПЛР-тести, з них – 197 позитивні. Серед них львів`ян – 84. Загалом в роботу взяли 96 проб, залишок у холодильнику – 496 проб.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6716 осіб, госпіталізовані – 1249, на амбулаторному лікуванні – 5467 осіб, виписані – 1075 осіб. Зараз у лікарні перебуває 174 особи, з них в реанімації – 5 осіб, на апаратні ШВЛ – 4 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 59 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 54 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 85 пацієнтів.

Додамо, що станом ранок 15 липня у області було зафіксовано 7425 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили ще 171 хворого.

Нагадаємо, Львівщина вже місяць є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Втім 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

Тепер карантинні послаблення на Львівщині дійшли і до дитячих садочків, частини закладів культури і баз відпочинку.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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