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Коронавірус підхопили шестеро працівників Львівського лабораторного центру

Наталя Дуляба

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Шестеро працівників Львівського обласного лабораторного центру захворіли на коронавірус. Про це сьогодні, 13 липня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

 

COVID-19 підхопили шестеро працівників обласного лабораторного центру. Двох із них госпіталізували, четверо перебувають вдома на самоізоляції.

Водночас Орест Чемерис зауважив, що хворі не працювали з біоматеріалами, які досліджують методом ПЛР.

«Ці шестеро працівників не працювали безпосередньо з матеріалами. Це є працівники, які проводили статистичну обробку даних», – запевнив посадовець.

Нагадаємо, станом на початок липня у Львівській області коронавірус підхопили 997 медиків, 516 із них вже одужали.

Під час COVID-19 Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники лабораторій, які роблять ПЛР-тестування, а також лікарі медзакладів, що передбачені під хворих на коронавірус. Тим медикам, які під час роботи захворіли на COVID-19, Львівська міська рада виплачує по 20 000 грн допомоги.

Також на Львівщині ввели страхування для всіх медиків, які працюють у лікарнях, визначених під СOVID-19. По 15 000 грн отримують ті медпрацівники, які захворіли на коронавірус і лікуються у стаціонарі.

Станом на кінець травня на Львівщині застрахували трохи більше 5000 медиків. Перші з них вже отримали кошти.

Як писав Львівський портал, наприкінці травня сесія Львівської міськради вирішила виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

А на підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

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