Коронавірус підхопили шестеро працівників Львівського лабораторного центру

Шестеро працівників Львівського обласного лабораторного центру захворіли на коронавірус. Про це сьогодні, 13 липня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

COVID-19 підхопили шестеро працівників обласного лабораторного центру. Двох із них госпіталізували, четверо перебувають вдома на самоізоляції.

Водночас Орест Чемерис зауважив, що хворі не працювали з біоматеріалами, які досліджують методом ПЛР.

«Ці шестеро працівників не працювали безпосередньо з матеріалами. Це є працівники, які проводили статистичну обробку даних», – запевнив посадовець.

Нагадаємо, станом на початок липня у Львівській області коронавірус підхопили 997 медиків, 516 із них вже одужали.

Під час COVID-19 Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники лабораторій, які роблять ПЛР-тестування, а також лікарі медзакладів, що передбачені під хворих на коронавірус. Тим медикам, які під час роботи захворіли на COVID-19, Львівська міська рада виплачує по 20 000 грн допомоги.

Також на Львівщині ввели страхування для всіх медиків, які працюють у лікарнях, визначених під СOVID-19. По 15 000 грн отримують ті медпрацівники, які захворіли на коронавірус і лікуються у стаціонарі.

Станом на кінець травня на Львівщині застрахували трохи більше 5000 медиків. Перші з них вже отримали кошти.

Як писав Львівський портал, наприкінці травня сесія Львівської міськради вирішила виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

А на підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

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