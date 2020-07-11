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В Україні підтвердили майже 53 тисячі випадків COVID-19

Соломія Головіна

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Станом на ранок 11 липня в Україні 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні (+27 за останню добу), 25 661 пацієнт одужав (+861 за останню добу). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

За добу зафіксовано 800 нових випадків. Загалом проведено 786 402 тестування методом ПЛР.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (119) та Закарпатській (108) областях та в місті Києві (125).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.Львівська область – 6882 випадки;

2.м. Київ – 6115 випадків;

3.Чернівецька область – 5117 випадків;

4.Рівненська область – 4520 випадків;

5.Закарпатська область – 3842 випадки;

6.Волинська область – 2987 випадків;

7.Київська область – 2986 випадків;

8.Івано-Франківська область – 2971 випадок;

9.Харківська область – 2621 випадок;

10.Тернопільська область – 2217 випадків;

11.Одеська область – 2141 випадок;

12.Вінницька область – 2081 випадок;

13.Житомирська область – 1521 випадок;

14.Дніпропетровська область – 1140 випадків;

15.Хмельницька область – 888 випадків;

16.Донецька область – 758 випадків;

17.Черкаська область – 738 випадків;

18.Кіровоградська область – 670 випадків;

19.Запорізька область – 612 випадків;

20.Чернігівська область – 594 випадки;

21.Миколаївська область – 477 випадків;

22.Сумська область – 337 випадків;

23.Полтавська область – 331 випадок;

24.Херсонська область – 204 випадки;

25.Луганська область – 93 випадки.

Станом на ранок 11 липня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 1046 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 100 649 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

При цьому Львівщина вже кілька тижнів є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

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