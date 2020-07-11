Львівщину 11 липня накриють сильні зливи з грозами

Мешканців Львівщини інформують про штормове попередження. Так, у другій половині дня 11 липня очікуються зливи з грозами і град. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області 11 липня в другій половині дня грози, місцями сильні зливи, під час гроз подекуди шквали 17 – 22 м/с, град.

Ввечерi 11 липня та впродовж 12-13 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-1,3 м над рiвнями 10 липня на 08 год. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

На фонi пiдвищеної водностi на р. Стрв’яж бiля с. Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) можливий початковий вихiд води на заплаву.

Нагадаємо, наприкінці червня декілька днів захід України потерпав від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, мова йде про у Стрийський, Жидачівський, Старосамбірський райони.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Також від підтоплень постраждала і Чернівецька область.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року.

На масштабні повені відреагував голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, який наголосив, що «заяви, що причиною повеней є рубки, – це маніпуляція та популізм».

Додамо, що паводки протягом 22-23 червня понищили дороги Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Загальна орієнтовна сума збитків – 234,4 млн грн.

На подолання наслідків стихії уряд виділив Львівщині 10 мільйонів.

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