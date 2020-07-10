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Бруківку, яка залишилася після реконструкції площі Двірцевої, обіцяють зберегти

Соломія Головіна

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Бруківку, отриману при реконструкції площі Двірцевої та вулиці Чернівецької, зберігатимуть на території очисних споруд «Львівводоканалу». Водночас підприємство мусить забезпечити належну охорону бруківки. Відповідне рішення сьогодні, 10 липня, ухвалили під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Згідно із рішенням виконкому «Львівавтодор» та Залізнична райадміністрація мають забезпечити облік та складування бруківки на території очисних споруд «Львівводоканалу»  на вул. Пластова, 13.

Водночас «Львівводоканалу» доручено забезпечити належне зберігання та охорону бруківки.

Ще торік у Львові зареєстрували петицію з вимогою зберегти на вулицях історичну бруківку та заборонити її демонтаж і вивезення.

У травні цього року користувачів соцмереж обурили фото старовинної бруківки на приватному подвір’ї у Винниках. Власник пояснював, що купив її на сайті OLX. Для з’ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року активісти звинуватили міського голову Львова Андрія Садового та його поплічників у розкраданні старовинної бруківки. Згодом за цю справу взялась прокуратура, а в мерії своєю чергою розповіли, де ж ховають бруківку зі старих львівських вулиць.

Як відомо, у грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева. Реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня 2019 року і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

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