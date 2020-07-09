Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що школи в Україні технічно не готові до дистанційного навчання, тому він сподівається, що з 1 вересня діти підуть до шкіл. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Волинь, передає hromadske.

За словами президента, для дистанційного навчання потрібен зв’язок 3G і 4G по всій країні.

«Я вважаю, що технічно ми ще не готові. Для дистанційного навчання треба, щоб у нас 3G і 4G по всій країні були», – сказав Зеленський.

Він додав, що за планом Міністерства цифрової трансформації з 1 липня почали покращувати зв’язок у Закарпатській області і згодом планується поліпшити зв’язок у всіх областях.

«Я не знаю, наскільки ми готові до дистанційного навчання. Ви бачили, як ми запроваджували школу онлайн по телевізору. Це була наша ідея, бо зараз у всіх куточках Україні немає хорошого інтернету», – зазначив гарант.

Зеленський сказав, що коронавірус контролювати дуже складно, тому держава не може точно планувати дистанційне навчання чи навчання у школах з 1 вересня, але згодом додав:

«Готові (до відкриття шкіл з вересня – ред.), віримо, що не буде хвилі, і діти зможуть навчатися в нормальній соціальній сфері».

Як відомо, Міністерство освіти та науки розробляє варіант змішаної форми навчання. Такий формат можуть запровадити з 1 вересня залежно від ситуації з коронавірусом в Україні.

До цього, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припускав, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові напрацьовують модель освітнього процесу у школах міста з 1 вересня у випадку дистанційного навчання. Зокрема, наразі вчителів проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

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