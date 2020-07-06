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В Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт за німецьким досвідом

Вероніка Рой

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В Україні готують пілотний проєкт із закриття шахт у одному з міст за німецьким досвідом. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода тимчасова виконувачка обов’язків міністерки енергетики України Ольга Буславець.

 

«Ми маємо майже 65 мономіст, в яких тільки шахта є тим підприємством, на якому можуть працювати люди. І, як правило, це одна працююча людина, яка годує всю родину. І ми повинні розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, дати можливість трансформуватися цим регіонам, щоб там була робота. У нас навіть на сьогодні є домовленості з німецькою стороною. Був і дзвінок прем’єр-міністра до канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вони обговорювали це питання. І в мене були перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги щодо проведення комплексної роботи в рамках пілотного проєкту з досвідом Німеччини по закриттю шахт якогось мономіста, яке ми визначимо разом з ними по певних критеріях», – повідомила Буславець.

За її словами, цей «пілот» буде реалізований як для вирішення соціальних, екологічних питань, так і для забезпечення роботою тих людей, які проживають у такому мономісті. Втім Ольга Буславець сказала, що такого мономіста ще поки не обрали.

«Є певні критерії. Ми, звичайно, будемо це опрацьовувати робочою групою для того, щоб визначити», – додала вона.

Нагадаємо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети. Востаннє шахтарі організували цьогоріч 18 червня. Гірники вимагали повернути їм чотиримісячну заборгованість із зарплати.

Заначимо, станом на початок лютого шахтарям ДП «Львіввугілля» боргували 175 мільйонів гривень зарплати. 6 лютого у Червоноград на шахту «Межирічанську» приїжджав президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв виплатити всі борги із зарплати до кінця лютого. Детальніше про те, як пройшла зустріч гаранта із гірниками, які по три місяці не бачать зарплат, читайте за цим посиланням.

Водночас у Львівській ОДА станом на кінець травня інформували, що  гірники отримали всю зарплату за березень, за квітень – більше половини.

Про нелегку працю шахтарів читайте у репортажі Львівського порталу «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею».

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