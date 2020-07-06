Трамвай із вулиці Мазепи на Сихів хочуть запустити у 2021 році?

Наступного року у Львові із вул. Замарстинівської планують прокласти трамвайну колію до вул. Мазепи. Після завершення всіх робіт колією запустять трамвай на Сихів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Міський голова Львова Андрій Садовий анонсував старт будівництва трамвайної колії із частини вул. Замарстинівської до вул. Мазепи. Новозбудованою колією запустять трамвай на Сихів.

«Я би хотів, щоб ми зробили продовження трамвайної колії по вул. Замарстинівській до вул. Мазепи, щоб зі Сихова можна було швидко заїхати на Топольну. Проєкт є на фінальній стадії, далі – експертиза, і наступного року (у 2021-му – ред.) хочемо взяти його у роботу», – сказав мер.

Зазначимо, про запуск трамвая на Сихів із вул. Мазепи стало відомо на початку 2020 року. Тоді ЛКП «Львівавтодор» мерія дозволила замовити розробку відповідного проєкту.

Йдеться про прокладення трамвайної колії на вул. Замарстинівській (від вул. Торф’яної) до вул. Мазепи – до ТРЦ «Спартак», біля якого облаштують розворотне кільце. За приблизними підрахунками загалом тут потрібно прокласти близько 870 м колії.

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Зазначимо, що вул. Замарстинівською курсують трамваї №6 (ТЦ «Скриня» – вул. Миколайчука») та №9 (Залізничний вокзал – вул. Торф’яна). Власне від кінцевої зупинки на вул. Торф’яній трамвайна колія як така на Замарстинівській закінчується.

Нагадаємо, трамвайну колію на Сихів будували три роки поспіль і завершили у листопаді 2016-го. При цьому відкриття трамвая на Сихів щоразу відтерміновували. Також у Львові ніяк не можуть ввести електронний квиток, цим займаються вже дев’ять років.

Нагадаємо, на початку 2020 року вул. Замарстинівську відкрили після реконструкції, яка стартувала ще в березні 2018 року. Як виглядає відновлена вулиця з висоти пташиного польоту, дивіться тут.

Детальніше про те, як проходила реконструкція, читайте у матеріалі Львівського порталу «Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка 40 років «не бачила» оновлення».

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