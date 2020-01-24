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Із вулиці Мазепи хочуть запустити трамвай на Сихів

Наталя Дуляба

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На частині вул. Замарстинівської прокладуть трамвайну колію, яка вестиме до вул. Гетьмана Мазепи. А новозбудованою колією збираються запустити трамвай на Сихів. Про це сьогодні, 24 січня, йшлося під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Своїм рішенням виконком дозволив ЛКП «Львівавтодор» стати замовником проєкту реконструкції вул. Замарстинівської (від будинку №130 до вул. Гетьмана І. Мазепи) з будівництвом трамвайної колії.

Фактично мова йде про ремонт вул. Замарстинівської на ділянці від вул. Торф’яної до вул. Гетьмана Мазепи і будівництва на ній трамвайної колії. За приблизними підрахунками, тут потрібно прокласти 870 м колії.

Як пояснив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Олександр Одинець, що колію з кінцевої зупинки трамвая №9 на вул. Торф’яній продовжать до вул. Гетьмана Мазепи.

Попередньо заплановано облаштувати розворотне кільце на перехресті Замарстинівська – Мазепи, поруч із ТРЦ «Спартак».

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Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що після завершення всіх робіт на Замарстинівській запустити трамвай, який сполучав би вул. Гетьмана Мазепи зі Сиховом.

«Це було би геніально, щоб трамвайчик ми продовжили до вул. Мазепи… Взагалі я би хотів, щоб з вул. Мазепи трамваєм можна було заїхати на Сихів. Це має бути один із пріоритетних проєктів… Якщо ми якісно зробимо цю трамвайну колію по Замарстинівській і пустимо трамвай, то люди будуть нормально їхати з Топольної і на вокзал, і на Сихів. Тим більше, трамваїв у нас скоро буде більше, тож це суттєво покращить якість сервісу для мешканців», – додав Андрій Садовий.

Зазначимо, що вул. Замарстинівською зараз курсують трамваї №6 (ТЦ «Скриня» – вул. Миколайчука») та №9 (Залізничний вокзал – вул. Торф’яна). Власне від кінцевої зупинки на вул. Торф’яній трамвайна колія як така на Замарстинівській закінчується.

Нагадаємо, нещодавно для руху транспорту після масштабної реконструкції відкрили вул. Замарстинівську. Всі роботи тут розпочались ще в березні 2018 року. Як виглядає відновлена вулиця з висоти пташиного польоту, дивіться тут.

Детальніше про те, як проходила реконструкція, читайте у матеріалі Львівського порталу «Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка 40 років «не бачила» новлення».

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