Ryanair почав літати зі Львова до Італії

З 6 липня авіакомпанія Ryanair розпочала польоти зі Львова до Італії. Перший рейс прибув з Болоньї до аеропорту «Львів». Про це під час брифінгу повідомила керівниця аеропорту «Львів» Тетяна Романовська, передає кореспондент Львівського порталу.

«Попри заборону українцям літати до ЄС у туристичних цілях, ми бачимо, що до Львова прилітає дуже багато туристів з Європи. Ще минулого тижня денне завантаження аеропорту становило близько 400 осіб на добу. Сьогодні ми обслуговуємо близько 2000 пасажирів», – повідомила Тетяна Романовська.

За її словами, у докризовий період аеропорт «Львів» обслуговував близько 10 тисяч пасажирів щодоби.

«Приємно що пасажиропотік відновлюється і не лише за рахунок українських громадян, а передовсім завдяки громадянам ЄС, яким цікаво побувати у Львові. У планах перевізника виконання рейсів до трьох міст Італії. Окрім цього, до кінця липня розпочне польоти до Італії український авіаперевізник SkyUp», – додала керівниця аеропорту «Львів».

Кількість пасажирів, що прибули до Львова і вилетіли до Італії свідчить, підтверджує, що пасажиропотік стрімко зростає.

Як повідомляв Львівський портал, 1 липня авіакомпанія WizzAir відкрила першу у Львові відкрила першу авіабазу у Міжнародному аеропорту «Львів». Крім цього відкрила п’ять нових рейсів:

Біллунн (Данія),

Таллінн (Естонія),

Лісабон (Португалія),

Гамбург (Німеччина),

Щецин (Польща).

На сьогодні Wizz Air налічує зі Львова 17 маршрутів: Дортмунд, Берлін, Гамбург, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн та Пардубіце.

Також 23 червня стало відомо, що українська авіакомпанія SkyUp запускає авіарейси зі Львова до Херсона та Одеси. Детальніше про вартість квитків та рейси читайте тут.

Зазначимо також, що через пандемію коронавірусу Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня.

Міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні відновили із 15 червня, а внутрішні – з 5 червня. Аеропорт «Львів» заявляв про готовність до відновлення польотів ще з травня.

Нагадаємо, 19 червня аеропорт «Львів» відновив роботу, адже пасажирські авіаперевезення призупинили на три місяці через пандемію коронавірусу.

Львівський портал писав, куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

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Фото: Львівський портал/Юрій Танчин