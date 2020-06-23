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SkyUp запускає авіарейси зі Львова до Херсона та Одеси

Вероніка Рой

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Українська авіакомпанія SkyUp запускає авіарейс зі Львові до Херсона. Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

 

Згідно з розкладом авіакомпанії, запустити польоти між містами планують з 4 липня. Рейси виконуватимуться три рази на тиждень: у понеділок, четвер і суботу. Вартість квитків стартує від 501 грн в одну сторону.

Зі Львова літак вилітатиме о 15:55 та прибуватиме у Херсон о 17:20. У зворотному напрямку: з Херсона вилітатиме о 18:20 та прибуватиме до Львова о 19:50.

Також з 3 липня SkyUp запускає рейс зі Львова до Одеси. Рейси виконуватимуться три рази на тиждень: у вівторок, п’ятницю та неділю. Вартість квитків теж стартує від 501 грн в одну сторону.

Вильоти зі Львова відбуватиметься о 16:50 і прибуватиме літак о 17:50. З Одеси літак вилітатиме о 18:50 та прибуватиме у Львів о 19:50.

Як відомо, через пандемію коронавірусу Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня.

Міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні відновили із 15 червня, а внутрішні – з 5 червня. Аеропорт «Львів» заявляв про готовність до відновлення польотів ще з травня.

Нагадаємо, 19 червня аеропорт «Львів» відновив роботу, адже пасажирські авіаперевезення призупинили на три місяці через пандемію коронавірусу.

Львівський портал писав, куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

Фото: Юрій Танчин

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