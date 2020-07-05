На Львівщині виникла загроза прориву дамби

Рятувальники попереджають про підйом рівня води на Львівщині, є загроза прориву дамби. Про це повідомляє ДСНС України у Telegram, передає Львівський портал.

«У другій половині доби 5 липня на р. Стрв’яж біля с. Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) очікується продовження формування максимального рівня води чергової паводкової хвилі», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС наголосили, що при цьому існує загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирічкових населених пунктів в Самбірському районі.

Мова йде про такі населені пункти: с.Бабино, Пиняни, Чернихів, Нижне, Острів, Луки, Хлопчиці.

Нагадаємо, у червні декілька днів Захід України потерпав від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, мова йде про у Стрийський, Жидачівський, Старосамбірський райони.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням. Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року.

На масштабні повені відреагував голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, який наголосив, що «заяви, що причиною повеней є рубки, – це маніпуляція та популізм».

Додамо, що паводки протягом 22-23 червня понищили дороги Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Загальна орієнтовна сума збитків – 234,4 млн грн.

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