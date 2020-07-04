COVID-19 на Львівщині: карта поширення районами

Станом на 4 липня на Львівщині коронавірус підхопили вже 6059 людей, за останню добу виявили 177 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах.Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 35 230 ПЛР-тестів, за останню добу – 980 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 177.
У лікарнях Львова та області перебуває 968 людей, 70 із них – у реанімації. Також 19 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 92 осіб, ще 161 скерували на амбулаторне лікування.
Відтак 6059 випадків коронавірусу підтвердили у жителів:
- м. Львова – 3197,
- м. Борислав – 9,
- Бродівського району – 59,
- Буського району – 52,
- Городоцького району – 186,
- Дрогобицького району – 13,
- м. Дрогобич – 51,
- м. Стебник – 11,
- Жидачівського району – 59,
- Жовківського району – 342,
- Золочівського району – 40,
- Кам’янка-Бузького – 204,
- Миколаївського району– 160,
- м.Моршин – 6,
- Мостиського району – 42,
- м.Новий Розділ – 14,
- Перемишлянського району – 82
- Пустомитівського району – 594
- Радехівського району – 25,
- м.Самбір – 26,
- Самбірського району – 25,
- Сколівського району – 17,
- Сокальського району – 139,
- Старосамбірського району – 8,
- м.Стрий – 47,
- Стрийського району – 38,
- м. Трускавець – 15,
- Турківського району – 45,
- м. Червоноград – 89,
- Яворівського району – 464.
Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 890 жителям Львівської області. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 159 мешканців Львівщини. Про останні три смерті стало відомо 4 липня.
Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.
Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.
Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка