Wizz Air почав літати зі Львова до Щецина та Гамбурга, а SkyUp – до Одеси

З п’ятниці, 3 липня, авіакомпанія Wizz Air розпочала польоти до Щецина (Польща) та Гамбурга (Німеччина), а український лоукостер здійснив перший рейс до Одеси. Про це йдеться на табло аеропорту «Львів».

Зокрема, сьогодні о 6:10 зі Львова вирушив перший рейс лоукостера Wizz Air зі Львова до Гамбруга, а о 09:00 – до польського Щецина.

Також о 16:50 авіакомпанія SkyUp здійснила перший рейс зі Львова до Одеси.

Нагадаємо, 1 липня авіакомпанія WizzAir відкрила першу у Львові відкрила першу авіабазу у Міжнародному аеропорту «Львів». Крім цього відкрила п’ять нових рейсів:

Біллунн (Данія),

Таллінн (Естонія),

Лісабон (Португалія),

Гамбург (Німеччина),

Щецин (Польща).

На сьогодні Wizz Air налічує зі Львова 17 маршрутів: Дортмунд, Берлін, Гамбург, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн та Пардубіце.

Також 23 червня стало відомо, що українська авіакомпанія SkyUp запускає авіарейси зі Львова до Херсона та Одеси. Детальніше про вартість квитків та рейси читайте тут.

Нагадаємо також, що через пандемію коронавірусу Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня.

Міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні відновили із 15 червня, а внутрішні – з 5 червня. Аеропорт «Львів» заявляв про готовність до відновлення польотів ще з травня.

Нагадаємо, 19 червня аеропорт «Львів» відновив роботу, адже пасажирські авіаперевезення призупинили на три місяці через пандемію коронавірусу.

Львівський портал писав, куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

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Фото: Юрій Танчин