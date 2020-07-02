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Голова МОЗ уточнив, які штрафи пропонують для людей, що не носять маски

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів пропонує штрафи за відсутність захисної маски у публічних місцях для громадян у 170-255 гривень, а для власників закладів, у яких порушують правила карантину, – 3400-5100 гривень. Про це під час брифінгу 2 липня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

 

«Для фізичних осіб передбачено штрафи від 170-ти до 255 гривень. Для власників закладів харчування, спортивних закладів або магазинів – якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях – штраф буде складати від 3 400 гривень до 5 100 гривень», – заявив міністр.

Він також зазначив, що законопроєкт буде передано до Верховної Ради, але не уточнив, коли саме.

Зазначимо, ще в березні за порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Також 1 липня у Львові обмежили у часі роботу закладів громадського харчування. Кафе і ресторани повинні працювати не довше, ніж до 22:00 год. 

Зазначимо, карантин на Львівщині продовжили щонайменше до 30 червня. Водночас від 23 червня у області офіційно відновлюють пасажирські перевезення залізницею та автобусами.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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