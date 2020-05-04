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У Wizz Air пояснили, чому у розпал коронакризи вирішили відкрити базу у Львові

Наталя Дуляба

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У лоукост-авіаперевізника Wizz Air кажуть, що відкривають авіабазу у Львові через прихильність до українського ринку, а також завдяки фінансовій стабільності. Про це в інтерв’ю УП розповів комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос.

 

«Це (відкриття нової бази у Львові – ред.) пов’язано з нашою прихильністю до України та продовженням розширення діяльності на ринку. Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан, ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів. Ми працювали в Україні більше десяти років і будемо продовжувати розвиватися», – сказав Джордж Міхалопулос.

У  Wizz Air визнають, що невизначеність довкола авіаперевезень і пандемії буде тривати ще мінімум 2-3 місяці.

«Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці і ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку», – наголосив комерційний директор Wizz Air.

Як писав Львівський портал, наприкінці квітня стало відомо, що лоукостер Wizz Air з 1 липня відкриває свою базу в міжнародному аеропорту «Львів». Також авіаперевізник анонсував п’ять нових напрямків зі Львова:

  • Біллунн (Данія),
  • Таллінн (Естонія),
  • Лісабон (Португалія),
  • Гамбург (Німеччина),
  • Щецин (Польща).

Нагадаємо, наприкінці березня Україна зупинила авіасполучення через поширення коронавірусу. За песимістичними прогнозами авіакомпаній, відновлення пасажирських авіаперевезень може відбутися аж у вересні-жовтні.

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