У Wizz Air пояснили, чому у розпал коронакризи вирішили відкрити базу у Львові

У лоукост-авіаперевізника Wizz Air кажуть, що відкривають авіабазу у Львові через прихильність до українського ринку, а також завдяки фінансовій стабільності. Про це в інтерв’ю УП розповів комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос.

«Це (відкриття нової бази у Львові – ред.) пов’язано з нашою прихильністю до України та продовженням розширення діяльності на ринку. Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан, ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів. Ми працювали в Україні більше десяти років і будемо продовжувати розвиватися», – сказав Джордж Міхалопулос.

У Wizz Air визнають, що невизначеність довкола авіаперевезень і пандемії буде тривати ще мінімум 2-3 місяці.

«Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці і ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку», – наголосив комерційний директор Wizz Air.

Як писав Львівський портал, наприкінці квітня стало відомо, що лоукостер Wizz Air з 1 липня відкриває свою базу в міжнародному аеропорту «Львів». Також авіаперевізник анонсував п’ять нових напрямків зі Львова:

Біллунн (Данія),

Таллінн (Естонія),

Лісабон (Португалія),

Гамбург (Німеччина),

Щецин (Польща).

Нагадаємо, наприкінці березня Україна зупинила авіасполучення через поширення коронавірусу. За песимістичними прогнозами авіакомпаній, відновлення пасажирських авіаперевезень може відбутися аж у вересні-жовтні.