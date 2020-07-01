Кабмін встановив штрафи за неносіння масок у публічних місцях

Кабінет міністрів встановив штрафи для фізичних та юридичних осіб за перебування громадян у суспільних будівлях і громадському транспорті без захисних масок. Відповідне рішення було підтримано під час засідання уряду, передає Українська правда.

«Встановлюємо спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України – відповідальність буде передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення, і окремо – відповідальність юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати громадян у вказані приміщення лише за наявності масок», – зазначив Малюська.

Також він зауважив, що відповідальність за це встановлять відповідно в кодексі про адміністративне правопорушення та в законі про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

«Штрафи великі. Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті йде навіть трішки зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину. Для юридичних осіб суми великі – від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян», – повідомив міністр.

Так, Кабмін одностайно підтримав пропозицію, яку озвучив міністр юстиції Денис Малюська.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на 1 липня лабораторно підтверджено 44 998 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 664 нових хворих.

Нагадаємо, Львівщина – лідер по Україні за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Зазначимо, карантин на Львівщині продовжили щонайменше до 30 червня. Водночас від 23 червня у області офіційно відновлюють пасажирські перевезення залізницею та автобусами.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.