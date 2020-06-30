У сімох областях України за добу не виявили жодного нового хворого

Станом на ранок вівторка, 30 червня, в Україні коронавірусом заразилися 44 334 людини. За останню добу виявили 706 нових хворих. У сімох областях не зафіксували нових випадків COVID-19, ще у п’ятьох – по одному-два. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 44 334 людей, за останню добу діагноз встановили 706 хворим.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1159 людей, одужали 19 115 українців.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Львівська область — 5435 випадків (+143);

м. Київ — 5037 випадків (+57);

Чернівецька область — 4801 випадок (+56);

Рівненська область — 3712 випадків (+74);

Закарпатська область — 2889 випадки (+97);

Київська область — 2585 випадків (+39);

Івано-Франківська область — 2395 випадків (+45);

Волинська область — 2368 випадків (+56);

Харківська область — 2134 випадки (+36);

Тернопільська область — 1919 випадків (+6);

Вінницька область — 1864 випадки (+18);

Одеська область — 1698 випадків (+66);

Житомирська область — 1404 випадки (0) ;

; Дніпропетровська область — 1087 випадків (0) ;

; Хмельницька область — 803 випадки (+5);

Кіровоградська область — 646 випадків (0) ;

; Черкаська область — 642 випадки (0) ;

; Запорізька область — 572 випадки (+2);

Чернігівська область — 536 випадків (+1);

Донецька область — 481 випадок (0) ;

; Миколаївська область — 444 випадки (+2);

Полтавська область — 314 випадків (+2);

Сумська область — 297 випадків (+1);

Херсонська область — 191 випадок (0) ;

; Луганська область — 80 випадків (0).

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підхопили 5435 мешканців. За останню добу виявили 143 нових хворих. Львівщина – лідер в Україні за кількістю хворих на COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас станом на середину червня в обласній інфекційній лікарні вже практично не було вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

Нагадаємо, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.