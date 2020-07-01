ОСТАННІ НОВИНИ

Головний медик Львова каже, що за останній тиждень є зниження виявлених позитивних ПЛР-тестів

Вероніка Рой

|

За останній тиждень у Львові фіксують зниження виявлених позитивних ПЛР-тестів, попри велику кількість таких аналізів. Про це повідомив керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

 

«Всі лабораторії, в тому числі приватні, яким дозволено робити ПЛР-аналізи, все одно скеровують результати цих аналізів в Лабораторний центр. Далі ці дані скеровують у Київ для узагальнення. Наприклад, за минулу добу ми отримали від приватних структур 900 аналізів, а загалом за добу з усіх лабораторій маємо 1637 аналізів, з них 143 позитивних. З нових проб – 1382 аналізи, з них 92 позитивних, з них 32 – по місту Львову», – цитує пресслужба міськради Львова Володимира Зуба.

Він зазначив, що за останній тиждень у Львові спостерігають  динаміку зниження виявлених позитивних ПЛР-аналізів, незважаючи на велику кількість аналізів, які проводяться.

«В нас є падіння показників: від 25 червня, коли було 82 позитивних по Львову, і потім було 53, 69, 46 і позавчора та вчора – 32 позитивних аналізи. Така динаміка нас тішить, але все одно розслаблятися не можна і потрібно дотримуватись усіх правил, особливо у транспорті, спортивних клубах, ресторанах, там, де є скупчення людей», – додав Володимир Зуб.

Зазначимо, раніше заступник голови Львівської ОДА Іван Собко повідомляв, що наразі ситуація в області з коронавірусом продовжує бути складною, але контрольованою. Проте він уточнив, що Львівщина пережила пік коронавірусу.

Зазначимо, що Львівщина вже десять днів поспіль є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також завантаженість лікарень на Львівщині зросла до 44%.COVID-19 підхопили вже 5578 мешканців області, за останню добу виявили 143 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих у Львівській області виникло через велику кількість проведених тестів.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Нагадаємо, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Претенденти на голову Городоцької ОТГ
Омелян ШЕВЧУК
Претенденти на голову Городоцької ОТГ

До місцевих виборів в Україні, що мають відбутися 25 жовтня, залишається менше п’яти місяців. Офіційний старт виборчих п...

Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...