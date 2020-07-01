Головний медик Львова каже, що за останній тиждень є зниження виявлених позитивних ПЛР-тестів

За останній тиждень у Львові фіксують зниження виявлених позитивних ПЛР-тестів, попри велику кількість таких аналізів. Про це повідомив керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

«Всі лабораторії, в тому числі приватні, яким дозволено робити ПЛР-аналізи, все одно скеровують результати цих аналізів в Лабораторний центр. Далі ці дані скеровують у Київ для узагальнення. Наприклад, за минулу добу ми отримали від приватних структур 900 аналізів, а загалом за добу з усіх лабораторій маємо 1637 аналізів, з них 143 позитивних. З нових проб – 1382 аналізи, з них 92 позитивних, з них 32 – по місту Львову», – цитує пресслужба міськради Львова Володимира Зуба.

Він зазначив, що за останній тиждень у Львові спостерігають динаміку зниження виявлених позитивних ПЛР-аналізів, незважаючи на велику кількість аналізів, які проводяться.

«В нас є падіння показників: від 25 червня, коли було 82 позитивних по Львову, і потім було 53, 69, 46 і позавчора та вчора – 32 позитивних аналізи. Така динаміка нас тішить, але все одно розслаблятися не можна і потрібно дотримуватись усіх правил, особливо у транспорті, спортивних клубах, ресторанах, там, де є скупчення людей», – додав Володимир Зуб.

Зазначимо, раніше заступник голови Львівської ОДА Іван Собко повідомляв, що наразі ситуація в області з коронавірусом продовжує бути складною, але контрольованою. Проте він уточнив, що Львівщина пережила пік коронавірусу.

Зазначимо, що Львівщина вже десять днів поспіль є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також завантаженість лікарень на Львівщині зросла до 44%.COVID-19 підхопили вже 5578 мешканців області, за останню добу виявили 143 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих у Львівській області виникло через велику кількість проведених тестів.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Нагадаємо, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.