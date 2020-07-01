Червоний хрест допоможе ліквідувати наслідки затоплення на Львівщині

Червоний хрест надасть гуманітарну допомогу для подолання наслідків затоплень у Західній Україні: в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

У середу, 1 липня, Віце-прем’єр-міністрка Ольга Стефанішина дала доручення, аби Мінрегіон, Мінсоцполітики та ДСНС склали перелік першочергових потреб чотирьох областей, що постраждали від затоплень. Такий перелік мають напрацювати протягом одного дня і передати у Червоний хрест.

«У Червоному хресті одразу відгукнулися на моє звернення надати гуманітарну допомогу. Ми домовилися зібрати узагальнені дані через координаційний механізм Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та негайно передати їх до Національного комітету Червоного Хреста України. Таким чином можна буде централізовано та швидко отримати гуманітарну допомогу в ті регіони і тим громадянам, які цього найбільше потребують», – наголосила Ольга Стефанішина.

За попередніми оцінками, найбільш пріоритетними потребами для постраждалого від затоплення населення є:

життєзабезпечення евакуйованих та постраждалих осіб (облаштування місць тимчасового проживання, харчування, забезпечення одягом, продуктами, предметами першої необхідності тощо); відновлення сталої роботи об’єктів комунального господарства, які потрібні для підтримання безпечної життєдіяльності, зокрема водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, системи електро- та газопостачання; забезпечення засобами санітарно-епідеміологічного контролю для попередження спалахів інфекційних захворювань; надання соціальної допомоги, включаючи фінансову; відновлення зруйнованих будівель та споруд, а також критично важливих об’єктів інфраструктури постраждалих регіонів.

Зазначимо, що гуманітарну допомогу регіонам Західної України, що наприкінці червня постраждали від затоплення, надала Італія. Найближчим часом має надійти ще одна партія гуманітарної допомоги від Італії.

Як писав Львівський портал, наприкінці червня декілька днів поспіль Захід України потерпав від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів. Постраждала й Чернівецька та Закарпатська області.

Сильні зливи наробили біди також і на Львівщині, зокрема у Стрийському, Жидачівському, Старосамбірському районах. Так, у селі Зарічне, що на Стрийщині, розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що затоплення на Західній Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року. Паводки протягом 22-23 червня понищили дороги Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Приблизна сума збитків сягла 234,4 млн грн.

Своєю чергою голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, який наголосив: твердження про те, що причиною повеней є рубки, – це «маніпуляція та популізм».

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив із резервного фонду держбюджету 754 мільйони гривень західним областям України, які постраждали від повеней. Зокрема, Львівська область отримає 10 мільйонів гривень.