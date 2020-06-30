Очільник МОЗ пояснив, чому в Україні зростає захворюваність на COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні зростає кількість хворих на COVID-19 через те, що люди «нехтують засобами індивідуального захисту, соціальною дистанцією та іншими правилами, запровадженими МОЗ». Про це він повідомив під час брифінгу 30 червня, передає Львівський портал.

«Основний фактор підвищення захворюваності – нехтування засобами індивідуального захисту, соціальною дистанцією та іншими правилами, запровадженими МОЗ», – заявив міністр.

Зазначимо, що раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Як писав Львівський портал, станом на ранок вівторка, 30 червня, в Україні коронавірусом заразилися 44 334 людини. За останню добу виявили 706 нових хворих.

Зокрема, на Львівщині коронавірус підхопили 5435 мешканців. За останню добу виявили 143 нових хворих. Львівщина – лідер в Україні за кількістю хворих на COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас станом на середину червня в обласній інфекційній лікарні вже практично не було вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

Нагадаємо, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.