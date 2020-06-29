Чому не варто пити алкоголь у спеку: пояснення медиків

За даними ВООЗ, щороку 3 млн людей у світі помирають від зловживання спиртним, а 13,5% усіх летальних випадків серед осіб віком 20-39 років пов’язані з алкоголем. У спеку спиртні напої є особливо небезпечні. Центр громадського здоров’я пояснює, чому варто утримати від вживання алкоголю влітку.

Зневоднення

У спеку ми втрачаємо воду, і алкоголь посилює цей процес – діє як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її.

Стає ще спекотніше

Через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла. Тому здається, що спиртне зігріває. Судини розширюються. Але повітря теж гаряче, тому бажане охолодження не настає.

Після вживання алкоголю тимчасово зростає ризик серцевого нападу

У спеку із потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій і натрій. Серцю важко працювати за таких умов. Від спеки та розширення судин тиск може значно впасти і навіть спричинити запаморочення. Людям із хворим серцем категорично не можна пити в спекотну погоду.

Алкоголь та активний відпочинок є несумісними

Через високу температуру ми швидше п’яніємо: реакція уповільнюється, погіршуються координація рухів, увага, здатність адекватно оцінювати власні можливості й ситуацію навколо. Відтак можна завдати шкоди не тільки собі, а й іншим.

«Спека підвищує ризики для здоров’я від вживання алкогольних напоїв. Найкращий алкогольний напій у спекотні дні – це відсутність алкоголю», – кажуть медики.

Пам’ятайте: безпечної дози алкоголю не існує. Вживання спиртного шкідливе для серцево-судинної системи (спричиняє гіпертонію, збільшує ризики інсультів). Крім того, з алкоголем пов’язують вісім різних видів раку та інші серйозні захворювання: цироз печінки, гепатит, панкреатит. Як і тютюн, алкоголь спричиняє залежність, тому не починайте пити!

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