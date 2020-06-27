У Львові виявили вже понад 2,5 тисячі хворих на COVID-19

На Львівщині коронавірус підхопили вже 5004 людей, за останню добу виявили 168 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 28 129 ПЛР-тестів, за останню добу – 1226 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 168.

У лікарнях Львова та області перебуває 863 людина, 63 із них – у реанімації. Також 13 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 101 особу, ще 172 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 5004 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львова – 2753;

Пустомитівського району – 502;

Яворівського району–357;

Жовківського району – 280;

Кам’янка-Бузького – 158;

Городоцького району – 129;

Сокальського району – 119;

Миколаївського району – 93;

м. Червоноград – 70;

Перемишлянського району – 65;

Бродівського району – 55;

Буського району – 43;

м. Дрогобич – 43;

м.Стрий – 42;

Жидачівського району – 40;

Мостиського району – 34;

Золочівського району – 30;

Стрийського району – 26;

Турківського району – 25;

Радехівського району – 22;

Самбірського району– 22;

Сколівського району – 16;

м.Самбір – 16;

м.Новий Розділ – 13;

м. Трускавець – 12;

Дрогобицького району – 10;

м. Борислав – 8;

м. Стебник – 8;

Старосамбірського району – 7;

м.Моршин – 6;

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 737 жителям Львівської області. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 131 мешканець Львівщини. Про останніх шість смертей від цієї недуги стало відомо 27 червня.

Нагадаємо, Львівщина – лідер по Україні за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Зазначимо, карантин на Львівщині продовжили щонайменше до 30 червня. Водночас від 23 червня у області офіційно відновлюють пасажирські перевезення залізницею та автобусами.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.