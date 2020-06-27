США виділять Україні 100 тисяч доларів на ліквідацію наслідків паводку у Західній Україні

Сполучені Штати Америки виділить Україні 100 тисяч доларів для ліквідації наслідків повеней на Західній Україні. Про це у Facebook інформує Посольство США в Україні.

«Сполучені Штати Америки підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID американський народ надасть нове фінансування у розмірі 100 тисяч доларів США для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою» – йдеться у повідомленні.

Також у посольстві зазначають, що США тісно співпрацюватиме з урядом України у забезпеченні швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки цієї гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, декілька днів Захід України потерпав від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, мова йде про у Стрийський, Жидачівський, Старосамбірський райони.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Від підтоплень постраждала Чернівецька та Закарпатська області.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року.

На масштабні повені відреагував голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, який наголосив, що «заяви, що причиною повеней є рубки, – це маніпуляція та популізм».

Додамо, що паводки протягом 22-23 червня понищили дороги Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Загальна орієнтовна сума збитків – 234,4 млн грн.

25 червня Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду західним областям України, які постраждали від повеней. Зокрема, Львівська область отримає 10 мільйонів гривень.

Фото: ДСНС