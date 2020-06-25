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На Львівщині – 204 нових інфікування COVID-19 за добу

Соломія Головіна

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На Львівщині станом на ранок 25 червня підтверджено 4627 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу зафіксовано ще 204  хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 4627 осіб, 123 людей померло. 712 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 800 ПЛР-тестів, з них з нових проб – 630 ПЛР-тестів. Відтак, 204 – позитивні, з них з нових проб – 129. Серед них львів`ян – 51. Загалом в роботу взяли 686 проб, залишок у холодильнику – 900 проб.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5911 осіб, госпіталізовані – 1010, на амбулаторному лікуванні – 4901 особа, виписані – 819 осіб. Зараз у лікарні перебуває 191 особа, з них в реанімації – 7 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

Як відомо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Станом на 23 червня у області виявили 240 нових хворих, що було абсолютним антирекордом області.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Нагадаємо, що попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

 

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