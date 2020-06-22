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В Україні понад 37 тисяч людей інфікувались коронавірусом: плюс 681 випадок за добу

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 22 червня коронавірусом в Україні заразилися 37 241 людина. За останню добу виявили 681 нового хворого. Львівщина – третя область за рівнем захворюваності. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

В Україні лабораторно підтвердили 37 241 випадок COVID-19. За останню добу виявили 681 хворого, померло 10 осіб.

Серед інфікованих – 2735 дітей та 6046 медиків. Більшість хворих лікуються вдома, госпіталізації потребували 10 234 осіб. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 353 пацієнтів.

Побороли недугу 16 642 українців. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 1012 людей.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

  1. м. Київ — 4368
  2. Чернівецька область — 4357
  3. Львівська область — 3980
  4. Рівненська область — 2963
  5. Київська область — 2208
  6. Закарпатська область — 2149
  7. Івано-Франківська область — 2056
  8. Волинська область — 1852
  9. Харківська область — 1811
  10. Тернопільська область — 1728
  11. Вінницька область — 1660
  12. Одеська область — 1304
  13. Житомирська область — 1270
  14. Дніпропетровська область — 1042
  15. Кіровоградська область — 627
  16. Хмельницька область — 622
  17. Черкаська область — 603
  18. Запорізька область — 555
  19. Чернігівська область — 480
  20. Миколаївська область — 366
  21. Донецька область — 362
  22. Полтавська область — 293
  23. Сумська область — 258
  24. Херсонська область — 188
  25. Луганська область — 72.

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Нагадаємо, уряд уже заявив, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

Львівщина – третя область за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас в обласній інфекційній лікарні вже практично немає вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

Через невтішну епідеміологічну ситуацію на Львівщину і Закарпаття приїде міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як писав Львівський портал, через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня. Саме у понеділок, 22 червня, у ЛОДА вирішуватимуть, що робити далі з карантином.

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