В Україні понад 37 тисяч людей інфікувались коронавірусом: плюс 681 випадок за добу

Станом на ранок 22 червня коронавірусом в Україні заразилися 37 241 людина. За останню добу виявили 681 нового хворого. Львівщина – третя область за рівнем захворюваності. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні лабораторно підтвердили 37 241 випадок COVID-19. За останню добу виявили 681 хворого, померло 10 осіб.

Серед інфікованих – 2735 дітей та 6046 медиків. Більшість хворих лікуються вдома, госпіталізації потребували 10 234 осіб. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 353 пацієнтів.

Побороли недугу 16 642 українців. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 1012 людей.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

м. Київ — 4368 Чернівецька область — 4357 Львівська область — 3980 Рівненська область — 2963 Київська область — 2208 Закарпатська область — 2149 Івано-Франківська область — 2056 Волинська область — 1852 Харківська область — 1811 Тернопільська область — 1728 Вінницька область — 1660 Одеська область — 1304 Житомирська область — 1270 Дніпропетровська область — 1042 Кіровоградська область — 627 Хмельницька область — 622 Черкаська область — 603 Запорізька область — 555 Чернігівська область — 480 Миколаївська область — 366 Донецька область — 362 Полтавська область — 293 Сумська область — 258 Херсонська область — 188 Луганська область — 72.

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Нагадаємо, уряд уже заявив, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

Львівщина – третя область за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас в обласній інфекційній лікарні вже практично немає вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

Через невтішну епідеміологічну ситуацію на Львівщину і Закарпаття приїде міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як писав Львівський портал, через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня. Саме у понеділок, 22 червня, у ЛОДА вирішуватимуть, що робити далі з карантином.