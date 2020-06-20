У Львові на коронавірус перевірили половину освітян, які працюватимуть на ЗНО

Протягом трьох днів лабораторії у Львові провели ІФА-тестування половині освітян, яких залучать для проведення цьогорічного ЗНО. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

ІФА-аналіз провели 1025 із 2200 педагогів, яких залучать до проведення ЗНО на Львівщині. Перші ІФА-тести освітянам почали робити 17 червня, цей аналіз для них є безкоштовним.

За даними керівника міського управління охорони здоров’я Володимира Зуба, із 1025 осіб, яким вже провели ІФА-тестування, у 25 був позитивний результат, відтак їм також зроблять ПЛР-тест.

Зазначимо, імуноферментний аналіз (ІФА-тест) – тест, який визначає, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу. Освітянам, яких залучать до ЗНО-2020, його почали робити 17 червня. Такі тестування педагогам безкоштовно проводять у 2-ій і 3-ій міських поліклініках, 1-ій та 4-ій міських лікарнях, а також у дитячій міській лікарні.

Більше 2000 педагогів планують протестувати на антитіла до COVID-19 до вівторка, 23 червня. Саме ЗНО цьогоріч стартує з 25 червня і триватиме по 17 липня.

У Міносвіти запевняють, що вже підготувались для того, аби цьогорічне ЗНО пройшло безпечно. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».

Нагадаємо, що 15 та 17 червня в Україні мало відбутись пробне ЗНО-2020. Втім ввечері 12 червня Кабмін заборонив проводити пробне тестування через поширення коронавірусу. Абітурієнти мали нагоду скласти обрані тести у режимі онлайн, втім сайт УЦОЯО не витримав перевантаження і «ліг».

Потім у Міносвіти запевнили, що повернуть кошти учасникам пробного ЗНО.

Згодом Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО. Після завершення усіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти одразу надійдуть на рахунки у регіони. Як повернути кошти за пробне тестування, читайте тут.

Львівський портал також писав, що Верховна Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням. Але ЗНО не скасували