ІФА-тестування освітян у Львові: відомі перші результати

У Львові розпочали ІФА-тестування працівників освіти, які будуть задіяні під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання. У мерії розповіли про перші результати протестованих 272 педагогів.

До вівторка, 23 червня, протестують усіх 2000 освітян, які задіяні під час проведення ЗНО.

Як розповів головний медик Львова Володимир Зуб, сьогодні, 17 червня, методом ІФА протестували 272 педагогів. З них у 271 – результат негативний, в 1 – позитивний, тож цьому працівнику додатково проведуть ПЛР-аналіз.

Власне, сьогодні ІФА-тестування освітян проводили 2-га і 3-тя міські поліклініки та 1-ша міська лікарня. Завтра долучаться ще й 4-та та дитяча міські лікарні.

Як повідомляв Львівський портал, 17 червня у Львові розпочали ІФА-тестування працівників освіти, які будуть задіяні під час проведення ЗНО. Загалом мова йде про понад 2 тисячі педагогів.

Нагадаємо, що ІФА-тестування проводять у 6 міських закладах, які мають спеціальні лабораторії – це 2-га і 3-тя міські поліклініки, 1-ша та 4-та міські лікарні, лікарня швидкої медичної допомоги та міська дитяча лікарня.

Загалом ІФА-тести у Львові почали робити із 25 травня у лікарні швидкої медичної допомоги. Цей аналіз визначає, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу.

Першими таке тестування безкоштовно пройдуть медики лікарень, потім – працівники комунальних підприємств, правоохоронці. Втім здати аналіз ІФА зможуть й всі охочі львів’яни, але вже на платній основі. Детальніше про те, скільки чекати на результати тесту, і скільки він коштуватиме, читайте за цим посиланням.

Так, станом на 11 червня у Львові ІФА-методом протестували 3027 осіб. У 386 з них виявили антитіла.