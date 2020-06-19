Депутати Львівської облради стурбовані поспішною ліквідацією районів

Львівська обласна рада під час сесійного засідання 18 червня ухвалила звернення щодо ситуації з утворенням та ліквідацією районів до голови Верховної Ради, голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Депутати наголошують, що стурбовані ситуацією з поспішним утворенням та ліквідацією районів.

«Логічному продовженню справи формування громад має передувати зміна повноважень на законодавчому рівні, визначення ролі та місця самоврядних і виконавчих інституцій до обласного рівня включно та реформа бюджетного блоку «громада – район – область», – зазначають вони у зверненні.

Зміна територіальної основи, на переконання ЛОР, виправдає себе лише тоді, коли буде визначено:

• які мають бути створені інституціїна субрегіональному рівні, їхні повноваження, причому не лише в частині представницької, але й виконавчої влади, домірність впливу останньої на місцеве самоврядування;

• перерозподіл та чіткі орієнтири на фінанси, закріплені за повноваженнями на рівні майбутніх районів/повітів;

• права та обов’язки майбутніх районних рад та їх виконкомів або припинення функціонування такого рівня місцевого самоврядування через зміни до Конституції України;

• остаточний спосіб формування усіх самоврядних органів через усталений Виборчий кодекс України.

«Якщо цього не буде зроблено, то на рівні районів утримання дитячих сиротинців, дофінансування частини закладів другого рівня охорони здоров’я, соціальний супровід дітей та людей похилого віку, районного позашкілля, відшкодування вартості перевезень, спільна робота з утилізації ТПВ та в надзвичайних ситуаціях та низка інших питань опиняться поза компетенцією будь-яких органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування», – мовиться у заяві депутатів.

Як зауважили обласні обранці, у поспішній підготовці та без належного обговорення проєкту постанови Верховної Ради «Про утворення та ліквідацію районів» допущено низку істотних помилок. Зокрема, за їхніми словами, при визначенні майбутнього центру нового району, до складу якого мають увійти Буський, Бродівський і частина Золочівського району, було порушено методичні рекомендації щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, затверджені Мінрозвитку громад та територій.

«Відповідно до проєкту формату майбутніх районів населення потенційного Золочівського району становить 163,3 тисяч осіб. У разі визначення адміністративним центром району м. Золочева поза зоною доступності до цього міста (60км) опиняться 13 населених пунктів загальною кількістю населення 4 622 осіб та 2 населених пункти Буського району загальною кількістю 293 осіб. Усього поза зоною доступності до м. Золочева будуть перебувати 15 населених пунктів загальною кількістю населення 4 915 осіб, відповідно кількість населення в зоні доступності до м. Золочева становитиме 158,4 тис. осіб. Якщо адміністративним центром району буде визначено м. Броди, то поза зоною доступності до цього міста (60 км) опиняться 3 населених пункти загальною кількістю населення 2025 осіб. Кількість населення в зоні доступності до м. Броди становитиме 161,3 тис. осіб», – мовиться у зверненні.

Відтак ЛОР закликає уряд доопрацювати проєкт постанови «Про утворення та ліквідацію районів»:

«Пропонуємо зняти з розгляду проєкт Постанови, скерувати його на доопрацювання та забезпечити під час складання пропозицій до проєкту Постанови від Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування визначення м. Броди Львівської області адміністративним центром майбутнього району в складі Буського, Бродівського районів і частини Золочівського району».

Як повідомляв Львівський портал, Кабмін на позачерговому засіданні 12 червня підтримав проєкт постанови Верховної Ради про ліквідацію існуючих 490 районів та утворення 129 нових. Зокрема, на Львівщині замість 20 районів планують створити 7.

Детальніше про сім нових районів, на які збираються поділити Львівщину, читайте тут.