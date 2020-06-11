Сім нових районів на Львівщині: як планують поділити область?

Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило проєкти майбутніх районів в Україні. Згідно опублікованих планів, які ще має затвердити Верховна Рада України, Львівщина складатиметься із семи нових районів, замість 20-ти.

Мінрегіон вже направив на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій та асоціацій органів місцевого самоврядування проєкти майбутніх районів в Україні. Серед них – і Львівщина, яка на сьогодні має 20 районів. Втім у процесі децентралізації залишаться 7 укрупнених районів: Львівський, Дрогобицький, Червоноградський, Золочівський, Яворівський, Стрийський та Самбірський.

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Затвердити сім нових районів на Львівщині та й загалом проєкти майбутніх районів по усій Україні повинна Верховна Рада. Очікується, що цього тижня уряд подасть до парламенту проєкт постанови, яка визначає перелік районів і їхній склад по громадах. У Мінрегіоні ж сподіваються, що її приймуть до середини липня.

«Мінрегіон спрямував на погодження проєкт постанови Верховної Ради України щодо майбутніх районів в Україні. Звісно, що цей проєкт не є догмою. Ще вноситимуться пропозиції, які будуть обов’язково розглянуті і, якщо вони не суперечитимуть критеріям, яким мають відповідати майбутні райони, будуть враховані», – прокоментував заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

Зазначимо, що поділ на райони – це другий етап децентралізації, який жодним чином мав би вплинути на об’єднання і роботу територіальних громад. Зі створенням ОТГ основні функції районної влади переходять на місця. Своєю чергою райони виконуватимуть функції державної координації, представництва центральних органів виконавчої влади. Крім цього в центрах районів повинні бути представництва суду, прокуратури, СБУ та певних державних органів і установ.

Нова модель органів місцевого самоврядування включатиме громади та районні ради.

«Райони – це субрегіональний рівень. Тобто зв’язок з обласною державною адміністрацією чи обласною радою та громадами. Які функції матиме район? Насправді це залежатиме від того, які обов’язки будуть остаточного передані на рівень громад. Зараз найбільше говорять, що це буде архітектурна функція, функція вторинної медицини і, можливо, функція, пов’язана з профільною спеціальною освітою. Хто здійснюватиме ці речі: виконавчий орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, тобто районна рада, наразі невідомо», – розповів директор Агенції регіонального розвитку Львівщини Тарас Баранецький в програмі телеканалу «Перший Західний».

Ще однією причиною, чому взялися за зміни районів в Україні – це величезні диспропорції параметрів існуючих районів, які не відповідають сучасним вимогам для організації ефективної місцевої влади.

«Наші райони повинні бути більш менш однаковими за своїми параметрами. Але вони різні по чисельності жителів. В Україні нині є райони, які не відповідають критеріям та параметрам для організації сучасної системи виконавчої влади. Тому не стоїть завдання, щоб їх зменшити, а навпаки – оптимізувати до тих параметрів, де ефективно діятиме виконавча влада», – зазначив під час пресконференції «Нові райони в Україні: від кількості до ефективності» В’ячеслав Негода.

У Мінрегіоні запевняють, що послуги, які раніше громадяни отримували в райцентрах, надаватимуться на рівні громад, як це сьогодні вже відбувається в об’єднаних громадах, у Центрах надання адміністративних послуг. Т.в.о. директора департаменту економічної політики ЛОДА Степан Куйбіда спростовує той факт, що у випадку, якщо утворяться райони, то людині, наприклад, за довідкою, необхідно буде їхати в районний центр.

«Для того, щоб отримати довідку, паспорт чи будь-що інакше, людина йде у ЦНАП, що розташований в об’єднаній територіальній громаді та отримуєте там абсолютно увесь спектр послуг. Боятися того, що потрібно їхати за 100 км за довідкою, не варто», – зазначив Степан Куйбіда в ефірі «Першого Західного».

На думку В’ячеслава Негоди, ще одне з важливих питань функціонування майбутніх районів – це повноваження і фінансування районних рад.

«Районні ради будуть, доки це записано у Конституції. У дискусіях з експертами і колегами з інших міністерств ми дійшли думки, що є частина повноважень, які громадам самим буде важко виконувати, і їх поки можна залишити за райрадами. Це і спеціальна загальна середня освіта, і підтримка закладів охорони здоров’я вторинного рівня, і соціальний захист, і планування території тощо. А от звідки буде фінансуватися районні ради – чи з частини податків, чи за рахунок окремої субвенції, чи ще якось – питання поки відкрите. Це маємо вирішити у змінах до бюджетного і податкового кодексів», – сказав В’ячеслав Негода.

Якщо парламентарі погодять проєкти майбутніх районів, то нова система влади на місцях може запрацювати вже з 2021 року.