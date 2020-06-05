На Львівщині карантин продовжили ще на тиждень

На території Львівської області карантинні обмежили до п’ятниці, 12 червня. Це пов’язано із збільшенням із збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію в регіоні. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 5 червня, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Згідно із постановою Кабміну, є три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Втім Львівщина попадає під послаблення лише по двох. По інцидентності область не підпадає. Зазначимо, кількість пацієнтів зі Львова становить левову частку серед усіх інфікованих.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, за останні 7 днів спостерігається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування.

«Ми маємо заповненість ліжок – майже 23%, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис. населення – 27. Загальний показник інцидентності 16 (по м. Львову 32,1, по області 10,2 ) не дозволяє нам пом’якшувати карантинні заходи у Львівській області», – цитує прес-служба Львівської ОДА Ореста Чемериса.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією на Львівщині комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 12 червня.

Зазначимо, на Львівщині щонайменше на тиждень зберігаються усі карантинні обмеження. Зокрема, масковий режим, курсування транспорту у режимі спецперевезень.

Згідно з опублікованою на сайті МОЗ таблицею показників для послаблення протиепідемічних заходів, станом на 5 червня на Львівщині показник інцидентності перевищує 12 та становить 16,93 випадків на 100 тисяч населення.

За іншими двома показниками, завантаженістю ліжок у лікарнях та охоплення населення тестуванням, Львівська область підходить для послаблення карантину.

Нагадаємо, станом на 5 червня коронавірусну інфекцію підтвердили у 1988 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 73 нових хворих. Додамо, що цього тижня в області зафіксували новий коронавірусний антирекорд – 96 хворих за добу.