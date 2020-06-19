На Львівщині виявлено 3540 випадків інфікування COVID-19

У Львівській області станом на ранок 19 червня зафіксовано 3540 випадків інфікування корона вірусом. Зокрема за минулу добу COVID-19 діагностовано у 142 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як інформують у мерії, загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 3540 осіб, 112 людей померло. 663 пацієнти одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 643 ПЛР-тести, з яких 142 – позитивні. Серед них з нових проб ПЛР-тестів зроблено 543, і з них 105 – позитивні. Серед них – 72 мешканці Львова. Загалом в роботу взяли 516 проб.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5608 осіб, госпіталізовані – 939, на амбулаторному лікуванні – 4669 осіб, виписані – 744 особи. Зараз у лікарні перебуває 195 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

Загалом Львівська область останнім часом б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Станом на 18 червня COVID-19 заразилися 3398 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області.

Нагадаємо, що що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через збільшення кількості хворих на коронавірус на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 19 червня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.