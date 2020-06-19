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Головний медик Львова вважає, що спаду захворюваності на COVID-19 найближчим часом не буде

Вероніка Рой

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Головний медик Львова Володимир Зуб вважає, що позитивна динаміка виявлення нових хворих на коронавірусну інфекцію в місті зберігатиметься й надалі. Втім він переконаний, що вона також залежатиме і від дотримання мешканцями заходів безпеки.

 

Володимир Зуб наголосив, що впродовж останніх двох тижнів у Львові спостерігається зростання кількості інфікованих коронавірусом.

«Зростання ми спостерігаємо протягом останніх 10−14 днів. Напевно це зумовлено тим, що послаблено карантин, люди більше спілкуються, більше виходять на вулицю, мабуть, менше дотримуються всім відомих правил, тому інфекція поширюється. Я думаю, що після тривалого плато, яке ми спостерігали у травні, зараз ми перебуваємо на підйомі захворюваності. Я думаю, що падіння захворюваності найближчим часом не буде, а от наскільки буде стрімкий підйом, залежатиме від нас з вами. Важко спрогнозувати розвиток подій», – цитує головного медика Львова пресслужба міськради.

У Львівській області станом на ранок 19 червня зафіксовано 3540 випадків інфікування корона вірусом. Зокрема за минулу добу COVID-19 діагностовано у 142 хворих.

Загалом Львівська область останнім часом б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через збільшення кількості хворих на коронавірус на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 19 червня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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