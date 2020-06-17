Зеленський пропонує випускникам складати ЗНО «за власним бажанням»

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує звільнити випускників від проходження державної підсумкової атестації. Відповідний законопроєкт з’явився на сайті парламенту, передає Львівський портал.

Згідно з документом, учні, які завершують повну загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації у зв’язку з карантином через коронавірус.

«Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням», – вказано у проєкті глави держави.

Також Зеленський пропонує на час пандемії дозволити Кабміну визначати тривалість навчального року у закладах освіти.

Як писав Львівський портал, освітній омбудсмен Сергій Горбачов днями заявив, що в Україні можуть взагалі скасувати ЗНО. Він вважає, що таким рішенням певні особи хочуть повернути хабарі при вступі у виші. Ця новина неабияк збурила українців, у соцмережах розпочався флешмоб під тегом #РукиГетьВідЗНО.

У відповідь на такі чутки у МОН запевнили, що скасування ЗНО є неприпустимим.

Також у Львові проведуть ІФА-тестування усіх працівників освіти, які будуть задіяні під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Зазначимо, що 15 та 17 червня в Україні мало відбутись пробне ЗНО-2020. Втім ввечері 12 червня Кабмін заборонив проводити пробне тестування через поширення коронавірусу. Абітурієнти мали нагоду скласти обрані тести у режимі онлайн, втім сайт УЦОЯО не витримав перевантаження і «ліг».

Потім у Міносвіти запевнили, що повернуть кошти учасникам пробного ЗНО.

Згодом Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО. Вже у середу, 17 червня, зазначений механізм має схвалити Кабмін. Після завершення усіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти одразу надійдуть на рахунки у регіони.

Детальніше про те, як воно проходитиме цьогоріч, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».