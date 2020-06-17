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Зеленський пропонує випускникам складати ЗНО «за власним бажанням»

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує звільнити випускників від проходження державної підсумкової атестації. Відповідний законопроєкт з’явився на сайті парламенту, передає Львівський портал.

 

Згідно з документом, учні, які завершують повну загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації у зв’язку з карантином через коронавірус.

«Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням», – вказано у проєкті глави держави.

Також Зеленський пропонує на час пандемії дозволити Кабміну визначати тривалість навчального року у закладах освіти.

Як писав Львівський портал, освітній омбудсмен Сергій Горбачов днями заявив, що в Україні можуть взагалі скасувати ЗНО. Він вважає, що таким рішенням певні особи хочуть повернути хабарі при вступі у виші. Ця новина неабияк збурила українців, у соцмережах розпочався флешмоб під тегом #РукиГетьВідЗНО.

У відповідь на такі чутки у МОН запевнили, що скасування ЗНО є неприпустимим.

Також у Львові проведуть ІФА-тестування усіх працівників освіти, які будуть задіяні під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Зазначимо, що 15 та 17 червня в Україні мало відбутись пробне ЗНО-2020. Втім ввечері 12 червня Кабмін заборонив проводити пробне тестування через поширення коронавірусу. Абітурієнти мали нагоду скласти обрані тести у режимі онлайн, втім сайт УЦОЯО не витримав перевантаження і «ліг».

Потім у Міносвіти запевнили, що повернуть кошти учасникам пробного ЗНО.

Згодом Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО. Вже у середу, 17 червня, зазначений механізм має схвалити Кабмін. Після завершення усіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти одразу надійдуть на рахунки у регіони.

Детальніше про те, як воно проходитиме цьогоріч, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».

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