У Львові від коронавірусу померла 82-річна жінка

У Львівській обласній інфекційній лікарні 17 червня від ускладнень коронавірусної інфекції померла 82-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Спершу пацієнтку було госпіталізовано до 8-ї міської клінічної лікарні міста Львова. Позитивний результат тесту, який підтвердив у неї наявність коронавірусу, отримали 4 червня. Наступного дня, 5 червня, жінку перевели до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Проте сьогодні, 17 червня, пацієнтка померла.

Зазначимо, що це вже 108 смерть від ускладнень коронавірусної інфекції в області.

Також сьогодні стало відомо про ще дві смерті від ускладнень коронавірусу. Зокрема, жертвами інфекції стали дві жінки віком 66 та 77 років.

Нагадаємо, Львівщина знову побила коронавірусний антирекорд. За минулу добу виявили 155 нових хворих на COVID-19. Загалом в області 3227 випадків інфікування коронавірусом. Також в області від ускладнень інфекції померло 106 людей.

Загалом Львівщина останні декілька днів б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.