ОСТАННІ НОВИНИ

Через порушення карантину у Львові закрили ще один заклад

Ольга Денисяка

|

У Львові закрили кіоск з хот-догами через те, що продавець працював без маски та рукавичок. Також у закладі був відсутній антисептик. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Впродовж дня в усіх районах міста працювали моніторингові групи, котрі перевіряли суб’єкти господарювання та міський транспорт на дотримання карантинних заходів.

Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, моніторингова група виявила порушення на вул. Грінченка, 2−4 у кіоску з продажу хот-догів, а саме підприємець здійснював діяльність без маски та рукавичок, у закладі був відсутній антисептик. Кіоск закрили та склали протокол.

Зазначимо, що моніторингові групи працюють у складі працівників райадміністрацій за участю працівників Держпродспоживслужби та правоохоронних органів. Такі групи були сформовані та працюють з початку карантину.

Напередодні через порушення вимог карантину у Львові тимчасово закрили магазин з сувенірами та фастфуд з шаурмою.

Нагадаємо, 5 червня на Львівщині карантинні обмежили до п’ятниці, 12 червня. Це пов’язано із збільшенням із збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію в регіоні.

Львівський портал повідомляв, що раніше у Львові на проїзді Крива Липа закрили паб, який порушив правила карантину ще в перший день відновлення роботи.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет
Данило КАПРАЛЬ
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет

Торік у листопаді 14-річний житель Перемишлянського району отримав перелом хребта та важкі політравми під час господарсь...

«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття

Пандемія китайського коронавирусу вже завдала чималої шкоди економіці країни та стала справжнім випробуванням чи не для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...