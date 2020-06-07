Через порушення карантину у Львові закрили ще один заклад

У Львові закрили кіоск з хот-догами через те, що продавець працював без маски та рукавичок. Також у закладі був відсутній антисептик. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Впродовж дня в усіх районах міста працювали моніторингові групи, котрі перевіряли суб’єкти господарювання та міський транспорт на дотримання карантинних заходів.

Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, моніторингова група виявила порушення на вул. Грінченка, 2−4 у кіоску з продажу хот-догів, а саме підприємець здійснював діяльність без маски та рукавичок, у закладі був відсутній антисептик. Кіоск закрили та склали протокол.

Зазначимо, що моніторингові групи працюють у складі працівників райадміністрацій за участю працівників Держпродспоживслужби та правоохоронних органів. Такі групи були сформовані та працюють з початку карантину.

Напередодні через порушення вимог карантину у Львові тимчасово закрили магазин з сувенірами та фастфуд з шаурмою.

Нагадаємо, 5 червня на Львівщині карантинні обмежили до п’ятниці, 12 червня. Це пов’язано із збільшенням із збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію в регіоні.

Львівський портал повідомляв, що раніше у Львові на проїзді Крива Липа закрили паб, який порушив правила карантину ще в перший день відновлення роботи.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.