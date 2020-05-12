Через порушення карантину закрили паб на Кривій Липі

У Львові на проїзді Крива Липа закрили паб, який порушив правила карантину в перший день відновлення роботи. Відповідне рішення 12 травня прийняла міська комісі ТЕБ і НС. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

Керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна розповіла, що від мешканців міста надійшли зауваження щодо роботи пабу «Золотий колос», який розташований на проїзді Крива Липа. Відтак комісія прийняла рішення призупинити роботу даного закладу громадського харчування.

Нагадаємо, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування. При цьому місцевій владі дозволено вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові через різке збільшення кількості хворих вирішили пом’якшити карантин лише частково. Детальніше про це читайте тут.

Зазначимо, що з 12 травня у Львові дозволили роботу салонів краси, перукарень, косметологічних та манікюрних салонів та приватних стоматологій. Однак, магазини одягу та взуття у Львові відкриють не раніше 15 травня.

Також ми повідомляли, що 10 травня через зростання кількісті хворих обласна комісія ТЕБ і НС скликала позачергове засідання і вирішила розпочати ослаблення на декілька днів пізніше, а саме – з 15 травня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Фото: ЛМР